Carlos Alaimo propone a Guaidó un complemento salarial para pensionados y educadores

El presidente del Partido Centro Democrático (PCD), Carlos Alaimo, dirigió una misiva ante el Presidente Encargado, reconocido por más de 50 naciones en el mundo, Juan Guaido; en la cual le planteó la reconducción de una parte del presupuesto destinado a la “Ayuda Humanitaria” para que sea establecido una nómina complementaria dirigida a tres de los sectores más sensibles de la sociedad venezolana.

La propuesta esboza una primera fase en la cual dicha nómina iría dirigida a atender entre cuatro y cinco millones de venezolanos que atañen a sectores que el médico zuliano considera los más olvidados por el Gobierno nacional, haciendo referencia específica a pensionados, educadores y sector salud.

Tenemos que hacer que los recursos lleguen directamente a las cuentas de los venezolanos”, esgrimió el empresario, quien además aseguró que la idea no es establecer algo coyuntural como un ‘bono’; ‘hay dinero, no hay nadie en el gobierno interino que pueda decir que dinero no existe, y tenemos que ponerlo a la disposición de los venezolanos. Tenemos que crear una nómina mensual que impacte verdaderamente en la vida de nuestra gente’, añadió.