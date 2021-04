Cardenal Baltazar Porras denuncia que “hay un mercado negro de vacunas”

"La situación de la pandemia nos tiene desorientados. No solo a la población, sino también a quienes tienen responsabilidades sociales y políticas. Yo creo que la falta de confianza y credibilidad porque no existe una información veraz genera una incertidumbre que no es nada buena”, expresó el prelado