Caraqueños mayores de 60 años se sienten “liberados” tras vacunación contra el Covid-19

Tras meses de espera, finalmente inició la jornada de vacunación masiva contra el Covid-19 en Venezuela, desde tempranas horas del sábado 29 de mayo y el domingo 30 los adultos mayores de 60 años fueron inoculados, y para los ciudadanos consultados por Sputnik recibir la inmunización les resulta liberador.

Desde las siete, los adultos mayores hacían largas filas en las afueras de los puntos de vacunación que dispuso el Gobierno en todo el país.

Las personas que acudieron a la jornada, fueron convocadas en las últimas horas a través de un mensaje de texto, tras ser seleccionadas al azar por el sistema Patria, una plataforma que creó el Gobierno hace aproximadamente cinco años, inicialmente para la asignación de bonos, pero ahora es utilizada para el control de la gasolina subsidiada y diversas encuestas sociales y de salud.

Los convocados se encontraban anotados con nombres, apellidos y números de cédulas en listas.

Sin embargo, personas que no fueron llamadas se acercaron a los puntos para ver la posibilidad de recibir la vacuna.

En un recorrido que realizó Sputnik por los puntos de vacunación en la capital, los adultos mayores mostraron su agradecimiento y dijeron sentirse felices por tener la oportunidad de ser inoculados, ante el riesgo que corren por su edad de resultar contagiados con el coronavirus.

Josefina Ramírez, de 61 años, indicó que acudió a la jornada un poco temerosa por los efectos de la vacuna, pero dijo que optó por recibirla.

“Estoy un poco nerviosa porque dicen tantas cosas de la vacuna que uno no sabe qué pensar, si es buena o mala, pero vine porque yo quiero por lo menos no contagiarme”, comentó.

A pesar de recibir la vacuna, los ciudadanos están conscientes de que deben seguir cumpliendo con las medidas de bioseguridad.

“No ha sido fácil (el año de pandemia) estaba acostumbrado a trabajar en la calle, me movía mucho, y ahora tengo que buscar actividades para no aburrirme, ahora vacunado seguiré respetando las normas (de bioseguridad) porque no hay que exponerse mucho”, comentó un hombre de 82 años que prefirió no identificarse.