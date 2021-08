Cañada colapsó en el barrio 24 de julio de San Francisco

Las lluvias ocurridas el pasado miércoles 4 de agosto provocó el desbordamiento de la cañada la nueve ubicada entre los sectores 28 de diciembre y 24 de julio de la parroquia Domitila Flores del municipio San Francisco.

Literalmente con el agua al cuello amanecieron los habitantes de la calle 185 en la casa número 49d-79, donde perdieron los enseres de sus habitaciones, sala y comedor cuando las aguas y los escombros arrastrados por el cauce penetraron su vivienda, así lo mostró Milagros Matos.

El presidente de la Fundación Renovado Esperanza, profesor Ricardo Lobo recorrió junto a los afectados la cabecera de la cañada la nueve, la cual estaba cubierta de basura y sus dolientes hicieron reiterados llamados para que las autoridades de la Alcaldía de San Francisco cumplieran con la prestación del servicio de aseo público únicos culpables de la acumulación de desechos en el paso de agua.

Robyn Martínez, cuya vivienda colinda con la última calle antes de llegar a la cañada explicó que los vecinos de la zona se ven obligados a usas el espacios para arrojar su basura por falta de recolección, a veces es quemada y en ocasiones la Alcaldía de San Francisco la recolecta; se lleva una parte pero otra la dejó en una gran montaña de escombros, “eso fue lo que paso ayer cuando llovió ese cumulo lo arrastro el agua y se metió en las casas más vulnerables como la mía y donde la familia Chourio”, detalló.

Carlos Garcia quién comercializa en la zona para el sustento diario aseguró que el sector vive en un desastre, “en los últimos años hemos quedado sin servicios públicos, el aseo no pasa, el agua se debe comprar a pipas y camiones, la red de gas se tapo y ahora se debe comprar bombonas”.

Así mismo, Rosa Camargo, aseguró que la cañada es un paso peligroso donde por la falta de vigilancia en el sector aprovechan para atracar a los peatones, ” a mí que vendo chucherías me han perjudicado y hasta me hicieron caer, pidió ayuda para el 24 de julio porque tenemos muchas necesidades aqui no llega nada”, insistió.

Lobo animó a los vecinos a buscar nuevos rumbos para la solución de sus problemas, “No podemos dar la confianza a quién la ha defraudado”, señaló.