Cámara de Comercio: Trabajar bajo la improvisación daña la economía del estado

El presidente de la Cámara de Comercio de Maracaibo, Ezio Angelini, manifestó una vez más que trabajar bajo el método de la improvisación daña la economía del estado.

La improvisación hace mucho daño a la economía, el comercio y hace que nos debilitemos cada vez más”, aseguró.

Ante los recientes anuncios por parte de Ejecutivo regional y la reformulación de un nuevo horario de trabajo para los sectores priorizados y la circulación, Angelini destacó que esta aplicación se logró gracias a una conversación con el Gobernador y el Alcalde de la ciudad.

Nos comunicamos con el gobernador Omar Prieto y el alcalde Willy Casanova, le explicamos la situación y nos dieron respuesta”, mencionó el líder gremial.

“Nos tomaron en cuenta, y escucharon nuestros planteamientos (…) Si quieren que la economía mejore deben tomarnos en cuenta, el empresario y comerciante es fundamental para la recuperación de nuestro estado y país”, destacó.

En cuanto al tema del combustible el ingeniero Angelini reiteró que combustible no hay. “El problema con la gasolina no es de flexibilizacion, el problema es que no hay, y lo que ha llegado es muy poco para poder cumplir”, aseguró.

Además, se suma la falta de diésel, el transporte público, de carga y alimentos depende de ello, y hay muy poco en Venezuela, alertó.