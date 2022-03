Cámara de Comercio solicita cronograma de cortes eléctricos para que empresas organicen sus operaciones

El presidente de la Cámara de Comercio de Maracaibo (CCM), François Galletti, durante una rueda de prensa, manifestó este martes 29 de marzo la necesidad de instrumentar, por parte de Corpoelec, un Plan de Administración de Carga, que dé información sobre los lugares y las horas en las que el organismo va a suspender el servicio de electricidad, ante los problemas de generación de megavatios que sufre la entidad zuliana.

Desde el Hall de Presidentes de la CCM, Galletti habló de lo informado días atrás por el ministro para la Energía Eléctrica, Néstor Reverol, sobre la reparación de una turbina de Termozulia que podría demorar hasta finales de abril.

La salida de esa turbina ha afectado de manera considerable la prestación del servicio eléctrico en el Zulia por la falta de megavatios, por lo que Reverol anunció el Plan de Administración de Carga (racionamiento), hasta que se concrete la reparación de ese motor y Termozulia funcione en mejores condiciones, recordó el dirigente del sector comercio.

Sin embargo, Galletti expresó junto al primer vicepresidente de la CCM, Alessandro Nanino, y al director de ese gremio, Oswaldo García, que esos cortes de energía se dan sin previo aviso, lo que impide a los comercios de Maracaibo y de la región programarse ante la contingencia, y eso puede causar dificultades para el desempeño de las actividades comerciales mientras dure la suspensión del servicio, que por lo general es de cuatro horas.

En referencia al empleo de plantas de electricidad, considera que si bien estas pueden paliar la falta de energía, esas plantas no tienen mucha duración, además, ante las dificultades para adquirir combustible, se hace complicado que estos aparatos sean puestos en marcha.

El mito de la energía gratis

Asevera François Galletti que "el mito de que la electricidad no se cobra no existe", aunque admite que no todo el mundo puede pagar el servicio, ante la crisis económica en el país y la falta de recursos por la que atraviesa la mayoría de familias zulianas y venezolanas.

A su juicio, las autoridades deben "reacomodar el nivel de operatividad del sistema eléctrico", que la ciudadanía pague por el servicio, pero que este servicio sea más eficiente, que haya el mínimo de interrupciones.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que el sector privado en la región pueda administrar el servicio, respondió que no ve factible, en el corto plazo, que particulares locales puedan asumir la administración, más bien cree que empresas internacionales podrían hacerse cargo del servicio.

No obstante, Galletti aprecia que si una empresa del extranjero administra el suministro de energía en el Zulia, lo hará pero con el cobro correspondiente, sin subsidios como actualmente se estila en el país, pero en este momento nadie está pagando el servicio, salvo las empresas, acota.

Empleados y clientes sin movilizarse

El presidente de la CCM planteó la crisis de combustible que vive el Zulia, que considera es peor que en otras regiones del país, porque afirma que el suministro no se hace de manera óptima.

La falta de gasolina o gasoil en el estado causa dificultades a los empleados y trabajadores para movilizarse a los centros de trabajo y de regreso a los hogares, por cuanto afecta de manera significativa al sector del transporte público de pasajeros, señala Galletti.

Tampoco pueden movilizarse de manera plena los clientes de empresas y compañías para acceder a bienes y servicios, ante la falta de gasolina, añade el empresario.

Se refirió a las interminables colas que hacen los conductores, incluso, desde la madrugada, colas que a veces pueden durar días, esto último sobre todo en los municipios foráneos del Zulia, para surtirse de gasolina.

También habló del "mercado negro", en el que un litro de combustible puede costar dos dólares o menos.

Presume que el Gobierno considera el combustible como un insumo estratégico, al momento de hacer la distribución a las regiones, pero "es más estratégica la supervivencia de nuestras empresas y mejores condiciones de vida para los trabajadores".

Impuesto "regresivo"

Galletti considera que el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF), que entró en vigencia el lunes 28 de marzo, "es un impuesto regresivo, que todo el mundo lo paga igual en función de los ingresos que tenga".

Opina que "es un tipo de imposición" (que aporta) "una solución, digamos, fácil, a nivel fiscal, que permite una recaudación importante para el Gobierno".

Hay que tener cuidado con el abuso de estas soluciones, aumentar el IVA, el débito bancario, porque eso al final también favorece la informalidad", dijo Galletti.

El primer vicepresidente de la CCM, Alessandro Nanino, asevera, sobre el nuevo impuesto, que hay mucha incertidumbre, no hay suficiente información por parte del gobierno, no saben si se pagará diario, semanal, mensual o anual.

Señaló desconocer si comercio alguno en el Zulia dejó de cobrar dólares, solo tiene la referencia de Arturo's, que decidió temporalmente no recibir divisas.

Apuntó que la CCM se apega a la posición de Consecomercio, que ha solicitado una prórroga de la aplicación del impuesto a las autoridades.