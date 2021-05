Calor, racionamientos y fluctuaciones: Zulianos angustiados por sus electrodomésticos piden cesar los apagones

Este viernes 21 de mayo, los zulianos reiteraron una vez más su total descontento con el servicio eléctrico ante el insaciable calor, los racionamientos no anunciados y la cadena de fluctuaciones reportadas en varias zonas de la entidad.

Desde el mediodía pude contar cuatro bajones. Hace un calor que me tiene con dolor de cabeza, los aires no rinden y me preocupa que la neverita que reparé la semana pasada se me vuelva a dañar por los bajones. Ojalá Corpoelec me respondiera por mi televisor y el microondas que se me dañaron hace meses por el mismo problema”, relató con un tono de decepción la Sra. Francis Acosta, vecina de Los Haticos.