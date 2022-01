Benefician más de 600 familias con recuperación del gas doméstico en el sector Ayacucho

El alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez Colina, inspeccionó los trabajos de mantenimiento correctivo en el sector Ayacucho, parroquia Raúl Leoni, donde se realizó un barrido a la tubería, el cual permitirá que salga toda obstrucción que en ella se encuentre, obteniendo así un mejor flujo del gas doméstico para la comunidad.

La gestión de la Alcaldía de Maracaibo, a cargo del Servicio Autónomo para el suministro de Gas e Infraestructura de Maracaibo (Sagas), dirigido por el director Marco Rivero, logró solventar el problema a más de 600 familias que habitan en la comunidad.

“Nosotros estamos como siempre, en la calle y trabajando con cada uno de ustedes, la intención es dar respuesta, cada vez que yo veo el trabajo que hace el Sagas, uno se da cuenta que lo que antes no había era voluntad, porque este trabajo logró hacerse con voluntad, utilizando de forma inteligente los recursos y es un trabajo que se ha hecho en dos semanas”, expresó.

De igual manera el alcalde hizo énfasis que la gestión anterior no tenía capacidad de respuesta para atender a los ciudadanos. “¿Por qué no venían a meter una tubería que aquí estaba? ¿Por qué no venían a meter una máquina que aquí estaba? Se trataba de limpiar la tubería; pero no había voluntad, no les importaba la gente y no les interesaba resolver el problema”, aseveró Ramírez.

El burgomaestre hizo un llamado de conciencia a los habitantes del sector Ayacucho para que cuiden el trabajo realizado por el Sagas, y que no realicen tomas ilegales, ya que con ello se ve gravemente afectado el suministro de gas doméstico.