“Bendición zuliana”, el manto diseñado por Miriam Rodríguez para la bajada de La Chinita

Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá se rencontrará este sábado con su pueblo entre el fervor de los fieles y vestida como toda una reina. Y es que será su manto que la engalanará para celebrar los 125 años de la Diócesis del Zulia durante su tradicional bajada.

La pieza, realizada en ciberlina y bordada minuciosamente por miles de cristales de roca e italianos, muestra la silueta de la Reina Morena, 12 estrellas, el mapa del estado petrolero y el imponente rayo del Catatumbo. A su alrededor más de una treintena de figuras y líneas complementan el diseño que recibió por nombre “Bendición zuliana”.

También evoca por su color rojo la fuerza del Espíritu Santo y el amor entrañable del zuliano por la Dama de El Saladillo, así lo describió a Versión Final Miriam Rodríguez, quien diseñó, confeccionó y donó el ornamento litúrgico.

“En el manto se resalta la imagen de la Virgen sobre el Zulia, porción territorial que nuestra Santísima Madre bendice desde su renovación hace 312 años”, añadió la artista de la moda, a la vez que subrayó que los miles de cristales logran “un efecto lumínico a toda la pieza”.

Rodríguez reveló que la elaboración tardó varios meses. “Había que ir fusionando los elementos que adornarían el manto, atentos a qué estarían enmarcadas las fiestas patronales de este 2022. El objetivo también es trabajar en comunión con la Basílica”, refirió la devota.

También enfatizó que este año solo realizó una propuesta que fue tomando forma poco a poco. “Mientras iba trabajando colocándole las aplicaciones”.

“Una anécdota particular ha sido que tenía trabajo pendiente con una novia y también tenía pendiente el manto. Llegue estresada a mi casa y le pedí a la Virgen que me ayudara y me diera serenidad para hacerle su manto bien bonito (…) Cuando iba caminando al taller, sentí entonces una paz pude cortar un vestido rapidito y todo fue fluyendo pudiendo cumplir con mis compromisos”, contó Rodríguez sobre su experiencia vivida.