Barbero adolescente se convierte en la sensación de una barriada caraqueña

En un callejón del barrio pobre La Lucha, al este de Caracas, Jackner Quevedo, improvisa una barbería frente a su casa. Cuidadosamente, pone en fila, frente a un viejo espejo, cepillos, hojillas y fijador para el cabello. Sus vecinos se asoman por las ventanas a admirar la precisión y paciencia con la que maneja la máquina cortapelo y las tijeras.

El adolescente, de 14 años, aprendió el oficio cuando Venezuela decretó el confinamiento por el coronavirus, en marzo de 2020, siguiendo los pasos de su tío, quien ha sido barbero por décadas.

“Yo me la pasaba muy aburrido desde que comenzó la cuarentena, y mi mamá me decía: ¿qué hago hijo? No es mi culpa. Es algo que está pasando en todo el mundo. Entonces, vi una máquina y empecé a agarrarla, y así fue que aprendí. Empecé dándole y dándole, y como mi tío también era barbero, todos los fines de semana me iba para su casa a ver cómo afeitaba y así, poco a poco, fui aprendiendo”, relata a la Voz de América (VOA).