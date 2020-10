Bañistas olvidaron el coronavirus y abarrotaron las playas de Vargas este 24-Oct

Luego de que el mandatario nacional Nicolás Maduro incluyera al sector turismo dentro de las áreas de la economía nacional que podían trabajar durante la cuarentena flexible, los trabajadores de kioscos y balnearios de Vargas se prepararon para dar la bienvenida este sábado a los primeros bañistas que recibieron formalmente casi después de ocho meses. Antes de otorgar este permiso, el ministerio de Turismo ordenó cumplir con ciertas medidas de seguridad, para evitar posibles contagios entre los visitantes, pero estos las ignoraron por completo.

Pese a los 88.000 casos de y 764 fallecimientos que se registran en el país a causa de la enfermedad, en las playas había aglomeraciones de turistas, que los mismos empleados playeros decían no podían evitar, debido a que no podían controlar el acceso a estas. De esa forma ya se incumplía con el distanciamiento de dos toldos de por medio que debía respetar cada grupo familiar, según lo indicado por las autoridades regionales.

#24Oct 11:50 AM #LaGuaira

Playas y balnearios del litoral central lucen abarrotados de temporadistas. En los espacios no hay ninguna medida de prevención para el Covid19. Bañistas aseguran no ser necesarias medidas porque "el mar mata al coronavirus" – @nadeska16 pic.twitter.com/Mwb87S8rvc

— Reporte Ya (@ReporteYa) October 24, 2020