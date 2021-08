Banesco presenta fallas en su plataforma on line

Banesco Banco Universal informó la tarde de este lunes, 2 de agosto, que su plataforma en línea presenta fallas, por lo que los usuarios tienen dificultades de acceso a Banesco online y la aplicación móvil de dicha entidad financiera.

“En este momento estamos presentando inconvenientes en el acceso a nuestra plataforma. Nuestro equipo de tecnología atiende la incidencia, esperamos se resuelva en breve”, indicó Banesco a través de su cuenta Twitter.

“Pedimos disculpas por los inconvenientes causados. Seguiremos informando”, añadió.

Aunque, la institución bancaria no mencionó fallas en los puntos de venta, diversos usuarios reclamaron en redes sociales que los puntos de venta Banesco presentan fallas para todas las tarjetas de débito. Además, mencionaron impedimentos para hacer pagos con las tarjetas de débito de esa entidad.

No pasan las tarjetas .no salen los pago móvil. No abre la página…. En fin…😤

— La negrura ❤ (@VaniVaniuska) August 2, 2021