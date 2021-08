Banco de Venezuela vuelve a presentar fallas este martes 24-Ago

Usuarios del Banco de Venezuela volvieron a reportar fallas en la plataforma digital de la entidad financiera durante el transcurso de este martes 24 de agosto, causando molestia entre los afectados a través de las redes sociales.

Algunos clientes del BDV se quejaron de que no podían ingresar a sus cuentas a través de la plataforma web ni realizar alguna operación Pago Móvil e incluso transar pagos por sus puntos de venta. El pasado martes 17 de agosto el BDV también presentó inconvenientes a través de su plataforma bancaria.

“Compre bolívares… Me los pase al Banco de Venezuela, esta caída la plataforma desde temprano… No pude hacer lo que iba hacer, se me devalúa…”, escribió Yohanna Zabala a través de su cuenta Twitter.

Hasta las 4:00 p.m. el portal web de la entidad financiera presentaba fallas y las cuentas oficiales del Banco de Venezuela no emitieron ningún comunicado sobre los inconvenientes presentados.

Compre bolívares… Me los pase al Banco de Venezuela, esta caída la plataforma desde temprano… No pude hacer lo que iba hacer, se me devalúa… 🤡 — 𝒀𝒐𝒉𝒂𝒏𝒏𝒂 𝒁𝒂𝒃𝒂𝒍𝒂 (@Nanazzv) August 24, 2021

Son las 4 de la tarde y todavía nada que resucita el banco de Venezuela. https://t.co/erOZgxWqnS — TREBOL49 (@TREBOL49) August 24, 2021