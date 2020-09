Ayudemos a Majo, la médico internista del Hospital Central que necesita una prótesis de cadera

Una caída accidental durante un apagón le cambió la vida para siempre a María José Lizardo, médico internista y ocupacional del Hospital Central de Maracaibo. A casi un año de ese fatídico hecho, la doctora necesita tu ayuda para realizarse una cirugía de prótesis de cadera.

Todo comenzó el 18 de octubre de 2019. Lizardo, de 31 años, sufrió un accidente en el área de observación del referido centro médico, donde prestaba sus servicios profesionales.

En ese momento cursaba el tercer año de Medicina Interna y ese día le tocaba guardia. A los pocos minutos de llegar al centro de salud empezó a llover y hubo un apagón. Decidieron no encender la planta eléctrica por la lluvia y todo quedó oscuro.

“Llegó una emergencia. Debía revisarlo para remitirlo a otro centro. Un compañero me acompañó y entre los dos alumbrábamos con el teléfono. Pisé un charco, no ví a un familiar sentado en el pasillo, tropecé con él, me fui de lado y caí de cadera sobre una banca de hierro”, contó la doctora.

La caída le provocó una fractura desplazada de región subcapital de la cadera derecha. La operaron y le colocaron tres tornillos canulados. A los pocos días la dieron de alta para que cumpliera el tratamiento en su casa.

Sin embargo, nunca más pudo regresar a sus labores como médico. Luego de la cirugía todo se complicó, pues desarrolló necrosis avascular de fémur y requiere una nueva operación y una prótesis total de cadera “con cabeza femoral de cerámica con acetabulo de polietileno triple trenzado”.

El costo de la operación es de 5.000 dólares, por lo que en este momento solicita ayuda económica porque de no operarse lo más pronto posible, puede perder su pierna derecha.

Quien desee ayudarla puede hacerlo a través de las siguientes vías.

Banco Occidental de Descuento.

0116-0116-2100-1692-0155

Banco de Venezuela 0102-0542-5200-0003-6294

Ambas a nombre de María José Lizardo.

C.I. 18.988439.

Por Zelle, a nombre de Yohanet Barreto, [email protected]

O a través de la campaña en GoFundme https://gf.me/u/yvsatp

“Empecé con un dolor. Me hice un control de rayos X. El traumatólogo dijo que tengo una necrosis vascular de cabeza de fémur. Ese hueso se murió y se fue partiendo y los tornillos que me instalaron me fisuraron un poco la cadera. De no operarme, perderé mi pierna”, comentó Lizardo.