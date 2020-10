Ayuda a Mirian Arraga a combatir el cáncer por medio de radioterapias

View this post on Instagram

SI PUEDO Y LO LOGRARÉ. Siento que toco la Victoria con mis manos, falta poco, falta poco para lograr mi meta, la meta, esa meta que todos juntos, que con la ayuda de TODOS, hemos logrado poco a poco. Falta poquito. ¡¡GRACIAS!! GRACIAS A TODOS ESOS BELLOS CORAZONES, GENEROSOS Y CALIDOS, EN LOS QUE PUEDO CONTAR. LOS LLEVO A TODOS EN MI CORAZÓN. 💓💓💓💓💓💓