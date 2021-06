Asociación Zuliana de Taekwondo elegirá a sus nuevas autoridades en Julio

Nazaret Barbosa, entrenadora del Club Rinaza Villa Paraiso y representante de las demás organizaciones de taekwondo, apegados a los estatutos de la asociación y a la Ley Orgánica de Deporte, Actividad Física y Educación Física, convocarán a los miembros de los clubes deportivos a participar en esta elección para elegir un comité reorganizador y, posteriormente, a unas nuevas autoridades.

Barbosa dice que desde el año 2014, la asociación cayó en un estado “acéfalo” por no elegir las autoridades debido a falta de acuerdos en la asociación, lo cual llevó a que enfrenten consecuencias como por ejemplo, no tener la gerencia oficialmente constituida la cual ha impedido la presentación en campeonatos, competencias y participar en eventos deportivos a nivel nacional. “Se nos exige que debe existir una asociación para poder participar”, dijo.

“La Asociación Venezolana de Taekwondo, el Instituto Regional del Deporte y las organizaciones deportivas del municipio nos exigieron que debemos tener la asociación establecida. Es por eso que los clubes deportivos inscritos en el Instituto Nacional del Deporte y los regionales, tomaron la decisión de convocar a una Asamblea General para elegir nuevos directivos”, agregó Barbosa.

Taekuondo en pandemia

Sostiene la entonadora que se han visto muy afectados con el tema de la pandemia, sobre todo el deporte de combate “porque no se ha podido gerenciar”. Se han hecho escuelas, entrenamientos online para mantener activos a sus estudiantes pero la escuela se ha mantenido cerrada por las restricciones del virus y no tener una junta directiva legal. “Estamos estancados, cada clubes cumple su planificación pero no se hace nada en pro de la asociación de Taekwondo”.

Nazaret alega que tras tener dos sedes, la principal en Maracaibo y la subsede en San Francisco, quedaron “técnicamente cerradas” por la falta de junta directiva y autoridades durante estos 8 años. “Le tocará a la nueva directiva abrir las dos nuevas sedes de la asociación”.

La entrenadora pide a todos sus miembros registrados a asistir a la U.E. Eduardo Matías Lossada en San Francisco, parroquia San Francisco, el 7 de julio de este año a las 9:00 a.m para elegir la Comisión Reorganizadora, “son directivos provisionales que van a gerenciar la disciplina deportiva por un periodo máximo de 3 meses. Ellos se van a encargar de convocar a otra asamblea para elegir una comisión electoral y estos últimos llamarán a elecciones para la junta directiva en su próximo periodo”.