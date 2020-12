Así se desarrolla la Consulta Popular en Maracaibo [+Fotos]

Este sábado 12 de diciembre, los maracaiberos salieron masivamente y con alegría para participar en la Consulta Popular convocada por Juan Guaidó en rechazo a las elecciones parlamentarias del pasado 6-Dic.

En un recorrido realizado por Versión Final, se pudo apreciar que esta jornada se realiza con absoluta normalidad y una concurrida participación en algunos puntos de la ciudad como en El Tacón, parroquia Juana de Ávila, donde los zulianos se concentran con banderas y cantando algunas consignas y con las medidas de bioseguridad ante la pandemia del Covid-19.

El mismo ambiente se transmite a varios puntos de la parroquia Olegario Villalobos, Chiquinquirá, Francisco Eugenio Bustamante, donde los ciudadanos acuden con su documento de identidad para responder el llamado a la convocatoria.

Por su parte, el Partido Centro Democrático (PCD), junto a toldas aliadas, garantizan la movilización y la participación de los maracaiberos en algunos puntos desplegados en la ciudad capital.

Participo porque no estoy de acuerdo con las votaciones del 6 de diciembre y no fueron ni el 50% más uno, no estamos de acuerdo con lo que ellos están haciendo. Somos unos profesionales con salarios de hambre y ahora mis hijos no se van a vestir en Navidad porque con el sueldo se medio come”, refirió Sugey Contreras.