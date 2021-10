Así funciona el semáforo anticovid que se aplicará para acceder a sitios públicos [+Video]

Ante la posibilidad de decretar una flexibilización ampliada en noviembre y diciembre en el contexto del esquema 7+7 de prevención del Covid-19, el gobierno de Nicolás Maduro prevé la utilización masiva de una aplicación que utilizará la base de datos del sistema patria personas vacunadas y otros registros sanitarios para controlar el acceso de personas a sitios públicos.

El sistema funciona como un semáforo, de manera que si por el número de cédula o un código QR la persona a ingresar aparece como vacunada, la aplicación dará una luz verde; si la persona no aparece en la base de datos de vacunados pero no tiene registro de prueba positiva en los 21 días anteriores, la app mostrará una luz amarilla; y si el cliente aparece como no vacunado y tiene una prueba positiva por covid en los 21 días precedentes, habrá luz roja, de manera que el establecimiento podrá restringirle la entrada por representar un elevado riesgo de contagio.

En los últimos días, se ha registrado un importante incremento del número de casos en el Área Metropolitana de Caracas y La Guaira; no obstante, según una nota del canal de Telegram Patria Digital, «con un aumento de los contagios en las últimas semanas, de un total de 1504 nuevos casos comunitarios la gran Caracas registra en las últimas 24 horas.1106 nuevos casos (Miranda 660, Caracas 374 y la Guaira 72)», reseñó Banca y Negocios.

Maduro ha reconocido la posibilidad de una «tercera ola» de contagios focalizada en los municipios capitalinos, por lo que advirtió que se podrían quedar fuera de la eventual flexibilización extendida que se decretaría por las elecciones regionales y municipales, el reinicio de clases presenciales y, por supuesto, la temporada navideña, con la intención de apoyar una recuperación más sostenida del comercio.

Sin embargo, el Ejecutivo ha estado buscando opciones para no tener necesidad de mantener a la capital cerrada en ese escenario de flexibilización, por lo que se han reforzado los controles en días recientes y hay instrucciones de intensificar la estrategia de vacunación, especialmente en un momento cuando parece haberse incrementado el flujo de vacunas.

Al cierre del 8 de octubre, Venezuela acumula 380.856 casos totales, de los cuales 14.721 están activos, mientras que el número de fallecidos alcanza a 4.592. De los 1.504 contagios nuevos que se reportaron el viernes, 1.034 se centran en Caracas y Miranda.