Aseguran que los aguinaldos quedaron “chucutos” para este fin de año

El dinero que reciben los venezolanos por concepto de aguinaldos o utilidades, se lo come la inflación. Los ciudadanos afirmaron que pocos pueden reservar algo de ese dinero para el mes y que realizan trabajos extras para redondearse.

El Diario 2001 realizó un recorrido para conocer cómo les fue a los consumidores con su aguinaldo.

Ronald Hernández indicó que el aguinaldo “alcanzó para lo básico y ayudado con otros trabajitos que hace uno por fuera desempeñando otros oficios, tigres. Es la única manera. En realidad no pude reservar nada de ese dinero. Uno va sobre la marcha. Me dio para alimentos de una semana”.

Por su parte, Lisbeth Torrealba señaló que “a estas alturas el aguinaldo se gastó totalmente. Soy empleada pública y no alcanza para nada, trabajo matando tigritos. Del aguinaldo no reservé nada de plata, ni me di cuenta cuándo lo gasté. Se fue en queso, jamón y listo. Duró tres días. Tengo un tigre, ayudo a mi hermana que hace tortas y con eso nos bandeamos”.

Leonardo Marcano expresó que las utilidades “hace mucho que se me acabaron. Para sobrevivir a estas alturas del mes, hago trabajos de costura por mi cuenta. Me dieron cuatro salarios y apenas duró dos semanas”.

Los aguinaldos no alcanza

Jesús Alvarado indicó al Diario 2001 que “tengo que seguir trabajando, buscando más qué hacer para sobrevivir a estas alturas, invertir lo que tengo para doblarlo y sostenerme hasta la próxima quincena. No reservé nada de plata del aguinaldo, el 100 % se fue en dos días. Alcanzó para lo que necesitaba, unos pantalones”.

Vanessa Pérez precisó que con las utilidades “antes uno compraba un TV o una casa, ya no. Con las utilidades de ahorita compré tonterías de regalos y no dio para mucho, me dieron como 100$ por un mes, estoy nueva en mi trabajo y me bandeo con el sueldo”.

“De las utilidades no reservé nada, me lo gasté todo, me alcanzó para los regalos y duró un día. Vendo seguros en dólares para tener otro ingreso, eso más o menos me da”, aseguró.

Carolina Cortez indicó que “el aguinaldo duró dos días, sobreviviré con el salario que pagarán próximamente. Toda la familia aportó para hacer las compras de las cosas de esta época. No pude apartar nada de plata ni estirarla, la gasté en un día en un pantalón, un quesito y una cosita”.

Bonos, utilidades y aguinaldos

María Eugenia Villarroel señaló que “las utilidades se acabaron rápido y trato de agarrar los bonos para la comida del perro, mi hermano y mi hermana me tienden la mano, más la pensión de mi mamá con eso sobrevivo. De esa plata no reservé nada, me dan Bs 60 de utilidades cada trimestre, además de la bolsa de combo hallaquero sin proteína”.

“El aguinaldo me sirvió para pagar deudas, los desayunos en la oficina por Bs 70. Demoraron más en pagármelas que yo en pagar deudas”.

Reserva

Carlos Piña expresó que “es imposible sobrevivir con los sueldos de la administración pública y privada, uno vive con tigritos de construcción. Yo siempre guardo alguito del aguinaldo, guardé $100. Estiré buscando lo más económico, fui a Catia. La inflación se comió hasta el dólar”.