Arrancó la primera edición del concurso “Maracaibo con Sabor a…” pastelito de papa con queso

La Plaza de la República se convirtió, la noche de este jueves 31 de marzo, en la casa del pastelito de papa con queso con la degustación y presentación del concurso “Maracaibo con sabor a…” organizado por la Alcaldía de Maracaibo, a través de la Dirección de Turismo.

En esta primera edición participan 8 importantes marcas que hacen vida en la ciudad.

Entre las marcas concursantes se encuentran: Suprema Market, Candileja, Pasapalos Andino, Salsa, Chops, Pastelitos Súper Dupper, Don Pastel y Pasteles Edward.

En representación de las empresas participantes, Marianny Rodríguez, de Pastelitos El Andino, expresó: “Queremos agradecer a la Alcaldía de Maracaibo por permitir que varias marcas podamos unirnos para presentar nuestro producto Pasapalos El Andino, con sabor marabino, que tiene 34 años de trayectoria”.

Mientras que, Jorge Añez de Pastelitos Edward, recordó: “Mi padre, Edward Añez, fue un ejemplo de fraternidad entre marcas, un ejemplo de emprendimiento porque cuando tú sueñas algo, puedes lograrlo, mi papa logró construir esta marca por mantener su calidad, por lo que agradezco esta iniciativa de compartir entre empresas e impulsar la gastronomía”.

La participación en “Maracaibo con Sabor a…pastelitos de papa con queso” es muy fácil: La votación se podrá realizar desde cada uno de los locales, entre este viernes 1 hasta el 8 de abril, donde habrá un código QR, el consumidor deberá escanearlo, registrarse en el sistema, votar, y luego se le generará un número con el que se participará en un sorteo por una Gift Card de $150 en el comercio ganador, explicó el director de Turismo de la Alcaldía.

“Haremos un evento en el establecimiento que resulte ganador y le otorgaremos una placa como el mejor pastelito de papa con queso de 2022 el sábado 9 de abril”, anunció.

Recorrerá toda la ciudad

“Prepárense los locales la ciudad porque esto lo vamos a llevar a toda Maracaibo, el propósito es hacer este mismo evento en el oeste, norte, este y sur”, resaltó Urdaneta.

Armando París, asesor gastronómico de la Dirección de Turismo, agregó: “Este evento ha tenido una gran convocatoria y es un abreboca de todas las cosas que traemos para los marabinos en esta nueva gestión de la Alcaldía”.

Los asistentes al encuentro gastronómico se sintieron emocionados con la iniciativa de la municipalidad.

“Excelente este evento porque se le está dando una oportunidad a la empresa privada para que realce su producto y como es costumbre nuestra, el pastelito de papa con queso es tradicional del maracucho”, destacó Luis Bolívar.

Ramón Camacho acudió por curiosidad a la degustación. “Están muy sabrosos los pastelitos, es el sabor de mi tierra, muchas personas en el extranjero los encargan porque son únicos”, expresó.

“Felicitaciones por este evento, tenía 6 años sin venir a Maracaibo y este tipo de actividades me animan bastante, los pastelitos están demasiado buenos y me hacen recordar cuando mi mamá me los hacía”, dijo Alfonso Adrianza. XX DCI Alcaldía de Maracaibo