Arranca la jornada de vacunación contra el Covid-19  en Machiques

La alcaldesa del municipio Machiques de Perijá, Betty Zuleta, informó la mañana de este miércoles que iniciaron la jornada de vacunación con total normalidad desde el Parque Ferial Víctor Hugo Romero, en donde se atendieron a las primeras 500 personas citadas por el Sistema Patria.

Dijo que es importante mantenerse con esta defensa de protección al pueblo y a través de la vacunación podemos evitar la muerte.

“Se esta trabajando de manera organizada y rápida para mantener el compromiso con el pueblo. Lo más importante es que a Machiques llegó la vacunación”, resaltó.

El pasado domingo la burgomaestre dijo que diariamente estarán vacunando 300 personas, seleccionadas a través del Sistema Patria.

“Llegarán vacunas Verocell y Sputnik, se espera vacunar un 70%de la población en el país antes del mes de diciembre.Esto será una política para la defensa de nuestro pueblo, indicó la alcaldesa.

Dijo que todos los machiquenses deberán ingresar al sistema patria o al enlace http://pqn.mpps.gob.ve para que les llegue su mensaje de texto y puedan acudir al centro de vacunación el día asignado y aquellos que no les llegue el mensaje no deben acudir porque no serán atendidos.

También informó que el punto único de vacunación será en el Parque Ferial, Víctor Hugo Romero, en la parroquia Libertad. También hizo un llamado a las personas a mantener el distanciamiento social En unión cívico, militar y policial se tomaran todas las medidas de bioseguridad y desinfección de los espacios.