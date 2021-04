Arquidiócesis de Coro investigará presunto milagro de José Gregorio Hernández

La Arquidiócesis de Coro presidida por monseñor Marino Parra Sandoval, estudia la posibilidad de abrir una investigación diocesana para la determinar la presunta intercepción del hasta hoy Siervo de Dios, el Dr. José Gregorio Hernández.

El arzobispo designó al presbítero Afidio Caldera, quien es miembro de Tribunal Eclesiástico para realizar las averiguaciones pertinentes de acuerdo a lo establecido por la iglesia y así pasar las siguientes fases investigativitas del presunto milagro que llevaría a José Gregorio Hernández a la santidad.

Presunto Milagro

El equipo de El Diario La Mañana, contactó al señor Ala Alawar, de origen Sirio, quien asegura haber recibido el milagro por intercepción del Siervo de Dios, el pasado 7 de abril cuando fue ingresado por la emergencia de la Clínica Guadalupe, presentando una condición cardiológica crítica.

“Escuché a la doctora decirle a mi hermano que ya no había nada que hacer”, en ese preciso momento inicié una conversación con Dios: “no estaba orando, tampoco rezando, estaba hablando con Dios como persona”

Al cabo de unos minutos entra al cubículo un doctor, blanco de bigotes negros con su bata de médico, para realizarle la valoración y le procede a revisar su pecho. “El médico me apretó dos veces el pecho, al quitar la mano de mi pecho la segunda vez, sentí que salió una candela”, según Alawar, el médico le tocó el brazo y le dijo “Dios te bendiga hijo ya estás bien”. En ese instante reacciona gritando ¡Ya estoy bien! La Dra. Adoración Medina quien fue la médica que lo recibió en la emergencia entró al cubículo para ver que ocurría.

Alawar, le comentó a la doctora Medina, especialista en cardiología, lo que había pasado y le manifestó que ya no sentía dolor y estaba perfectamente, las tratantes le recomendaron que se quedara en observación, pero este, decidió irse y le dijo, podía firmar el papel de riesgo y salir porque no le dolía.

Las doctoras lo dejan ir con el compromiso de regresar para realizar una nueva valoración cardiovascular la cual salió no arrojó ningún indicio de algún episodio cardiaco.

En este sentido, el Señor Alawar, afirmó, que lo sucedido es un mensaje para todas las personas que no tienen fe, “la fe no pide religión, no pide tierra, no pide momento, no pide raza, Dios por medio del Doctor José Gregorio Hernández me había dado una nueva oportunidad”.

Este presunto milagro ocurrido en el estado Falcón se presenta a pocos días de la beatificación del Siervo de Dios, José Gregorio Hernández, que se realizará en próximo 30 de abril siendo la primera vez que un laico hombre suba a las altares.