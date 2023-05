Arde nuevamente la basura en el mercado Las Pulgas

Un comerciante del mercado Las Pulgas, ubicado en el casco central de Maracaibo, denunció que desde las 6:45 pm de este viernes 5 de mayo, se registró un nuevo foco de incendio en el vertedero de basura improvisado que utilizan los buhoneros de la zona para botar los desechos sólidos.

El fuego y humo que desprendían los cúmulos de basura abarrotaban la calle 102, lugar desde donde se encontraba el usuario afectado.

“Miren como está esto y aún no ha hecho acto de presencia ningún organismo aquí en la calle 102 detrás del bloque ocho del mercado Las Pulgas. Esto no es cuento, métanle la lupa a esto”, dijo el vendedor a través de un vídeo.

“Todavía falta un buen estrecho hacia la cancha Divino Niño para que se incendie toda la calle. Ya esto es un relleno sanitario. Yo estoy dentro de la ‘humazón’, no me meto en la candela porque me quemo”, completó.

Por su parte, Ender Pinto, presidente de la Asociación de Comerciantes de Las Pulgas, detalló a Versión Final que pasada las 9:00 de la noche el incendio no había sido atendido por el Cuerpo de Bomberos de Maracaibo.

Ante la eventualidad, el representante del populoso mercado instó a las autoridades a tomar cartas en el asunto y evitar que se entiendan las llamas como ocurrió el pasado 28 de marzo, cuando se registró un incendio en la sede del Instituto Municipal del Ambiente (Imau), ubicado a escasos metros del nuevo foco.