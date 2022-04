APUZ: “Existen patrones sistemáticos de violación a los derechos laborales de los universitarios”

Ya se cumplió más de un año desde que el Gobierno nacional centralizó los sueldos de los universitarios a través del Sistema Patria, lo que representó una "violación a la autonomía financiera que, entre otras cosas, socavó el derecho de los profesores a tener una información clara" en cuanto a los sueldos y salarios.

Por ejemplo, la Asociación de Profesores de la Universidad del Zulia (APUZ) notificó que no poseen una fuente informacional fidedigna que les aclare asuntos relevantes, ya que tanto las autoridades universitarias como los vicerrectorados administrativos quedaron sin efecto al estar todo centralizado en Caracas.

Molly González, presidenta de APUZ, declaró en entrevista para Aula Abierta que, desde que en 2018 se eliminó a nivel central el envío de recursos para el funcionamiento de las asociaciones de profesores, vulnerando el derecho a la libre asociación. Ahora, el aporte de los docentes a la asociación se recibe de manera irregular.

“El último abono recibido fue en diciembre y lo que llegó correspondía a los meses de julio, agosto, septiembre y octubre, estando el resto en deuda”, dijo. “Al docente se le ha descontado seis meses de su salario para que sea dispuesto para la casa del profesor y eso no llega. No hay donde reclamar porque no hay acceso a formalidades de reclamo, entonces la asociación se ve mermada porque no tiene recursos para funcionar”.