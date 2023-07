Apagones sorpresa minan la vida de los zulianos sin defensa de gobiernos locales

Como un martirio catalogan los marabinos los constantes racionamientos eléctricos que, inesperadamente, dejan a oscuras a cientos de familias por más de cuatro horas al día, esto en medio de olas de calor que agravan el escenario para personas de cualquier edad. Mientra la ciudad vive a tramos su propio blackout como algo regular.

Al no poseer un cronograma que informe los horarios en los que cortarán la luz, los ciudadanos deben sortear sus planificaciones en cuanto a estudio, deberes y trabajo, para no verse afectados cuando falle la electricidad.

Así comienza el día a día de Ilymar Angulo, una joven estudiante de Comunicación Social y peluquera de un salón de belleza, residenciada en el sector La Rotaria, quien se ha visto afectada junto con sus familiares por los racionamientos eléctricos interdiarios, de tres y cuatro horas.

Al llegar una clienta al estudio de belleza en el horario de la tarde, que es cuando más ocurren los cortes, un sentimiento de preocupación se apodera de Ilymar al no saber si la electricidad la dejará cumplir con su trabajo. La energía es necesaria para su negocio.

Una vez estaba atendiendo a una clienta y en pleno secado se fue la luz, ella debía arreglarse ese mismo día porque tenía un compromiso. Entonces tuvimos que esperar las cuatro horas y atenderla cuando regresara la luz, perdimos tiempo, muchísimo en realidad”, expresó Angulo a Versión Final.

El cansancio reflejado en las caras de los marabinos es otra de las cosas que pasan factura por la crisis eléctrica. Al ser estudiante universitaria y trabajadora al mismo tiempo, Ilymar estudia a distancia por lo tanto necesita una computadora y conexión a Internet para entregar sus actividades, lo cual no es tarea fácil.

Más de una vez, los sorpresivos apagones han retrasado su entrega de actividades, incluso, obligándola a trasladarse a otros lugares que si tengan electricidad para poder cumplir con sus responsabilidades académicas.

Una vez estaba haciendo un trabajo que debía entregar esa misma noche, se fue la luz y tuve que continuar con los datos del teléfono, aprovechando la poca señal porque cuando no hay luz, la señal se pone pésima. Entonces perdí la entrega, no contaba con que la electricidad se fue a esa hora porque ya se había ido en la mañana”, contó a Versión Final.

Además del retraso en las labores, el cansancio es otra de las cosas que le causan los racionamientos eléctricos a los marabinos. Noches en vela sin poder refrescar habitaciones con aparatos de aire o ventiladores imprimen un sinsabor desde la madrugada que acompaña a ciudadanos durante el resto del día. Hay apagones que inician a las 10.00 pm.

En el sector La Pomona, ubicado en la parroquia Cristo de Aranza, los vecinos pasan las noches de insomnio intentando refrescarse con un cartón en la mano, improvisando un ventilador, o sentados en sus porches para “agarrar un poco de fresco” ante el clima húmedo y caluroso que se mantiene durante los racionamientos que suman más de cuatro horas diarias.

“Las horas se hacen eternas cuando tienes niños en casa”, fueron las palabras con las que empezó a relatar Alejandra De Grijze sus días de impotencia ante una crisis eléctrica que lleva años azotando a los zulianos.

Ella vive con su abuela de 83 años, y su ahijado de apenas dos años, las edades más afectadas cuando se sufre un racionamiento eléctrico. Alejandra siempre trata de mantener al niño fresco para evitar su incomodidad; sin embargo, al pasar las cuatro horas sin luz, casi rosando las cinco, el desespero se vuelve gigante.

Yo vivo con mi abuela y estar ella con tantas horas sin electricidad es difícil porque tenemos que estar con un cartón en mano, ya que el calor es insoportable”, manifestó a Versión Final.

Las familias marabinas han optado por comprar ventiladores recargables o de baterías para intentar sopesar el sofocante calor durante los cortes eléctricos, pero esta no es una posibilidad para todos debido a sus altos costos.

Versión Final recogió impresiones de las redes sociales donde comienzan a reflejarse los reclamos a los gobernantes locales del Zulia, Gobernador y alcaldes por ser poco efectivos a la hora de presionar a Miraflores y acabar definitivamente con los racionamiento que azotan al Estado. "No hacen nada, absolutamente nada que moleste al Gobierno central", comentaban.

La crisis eléctrica parece no haber primado en sus agendas de cara a la petición de derechos ante Caracas, más aún cuando se sabe que el Zulia es el estado más afectado por las medidas de racionamiento.

Las promesas del oficialismo de acabar con la crisis eléctrica datan de 2008, aún Chávez gobernaba y el Sistema Eléctrico Nacional comenzaba a pasar factura por falta de atención y potenciación de la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar y termoeléctricas que cayeron como objetivo de grandes tramas de corrupción. Aún hoy, el desmejorado SEN sigue en deterioro. El Zulia está a la cola como el último estado alimentado por el sistema.

El sur de Maracaibo ha sido la zona más golpeada en materia eléctrica, con racionamientos de más de cuatro horas, que inician entre las 7:00 de la noche, y a veces se va a las 10:00 pm.

Dayana Hernández vive en la urbanización La Paz, parroquia Cecilio Acosta, su relato inició con la molestia de quedar a oscuras cuando se ven afectados los adultos mayores. Ella vive con su abuela, quien además está enferma, y su espera durante los cortes eléctricos se vuelve totalmente un martirio.

Mi abuela se sienta en el porche y le damos hielo o agua fría para que se refresque, también le echamos fresco para que no le peque tanto el calor”, describió.

Bajones empeoran la crisis eléctrica

Aunque hay sectores que no sufren a diario los racionamientos, estos no se escapan de las fluctuaciones eléctricas que afectan a cualquier electrodoméstico. El riesgo de perder un equipo costoso como neveras, aires, lavadoras o televisores está latente siempre.



Al sentir un bajón, lo primero que hacen los ciudadanos es salir corriendo para apagar sus aires acondicionados y desconectar los electrodomésticos para así evitar que se dañen o quemen por completo.

Uno de los afectados es Cirilo Canales, quien vive en el sector Amparo y, en menos de dos años, se le han quemado dos aires acondicionados producto de los bajones imprescindibles que ocurren casi a diario.

Por otro lado, la zona norte de Maracaibo no se ausenta de este “desastre eléctrico”. Solibeth Mavarez, residenciada cerca de la avenida Fuerzas Armadas, contó a Versión Final que en su casa ocurren más de dos o tres fluctuaciones a diario.

Afortunadamente, señaló que no han sufrido la pérdida de un electrodoméstico pero, si no arreglan el problema eléctrico, no descarta la idea de que pronto ocurra.

Dinero desperdiciado

El pasado mes de junio, la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) comenzó a cobrar el servicio de electricidad a los marabinos, haciéndoles llegar un recibo de luz con una tarifa única de Bs. 67. De no pagar, advirtieron que pueden cortar el servicio e implementar una multa por reconexión, lo que incentivó aún más a los ciudadanos a ponerse al día con las deudas.

Sin embargo, denuncian que el pago de la luz e incluso del plan "Borrón y Cuenta Nueva" no ayudó en nada al servicio eléctrico, que cada día va de mal en peor.