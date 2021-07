Alertan que ecasez de medicamentos en hospitales está por encima del 70 %

El representante de la Federación de Trabajadores de la Salud (Fetrasalud), Pablo Zambrano, alertó que la escasez de medicamentos en los centros asistenciales públicos está por encima del 70 %.

El sindicalista señaló que en el 2020, con la llegada de la pandemia, el sistema público estaba vulnerable y se complicó aún más.

“El gobierno tenía que hacer inversiones concretas para enfrentar la pandemia, ahorita en el Clínico Universitario de Caracas ni inyectadoras hay y para los pacientes con Covid-19 les dan un papel con todo lo que deben comprar”, refirió en entrevista a Fedecámaras Radio.

Aseguró que en los hospitales no hay presupuestos asignados y los directores de los centros de salud no reciben mensualmente para el mantenimiento del centro asistencial, por lo que no hay ambulancias y los ascensores no funcionan.

Por último, Zambrano puntualizó que todos los hospitales en Venezuela prestan servicio, pero con deficiencias.