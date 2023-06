Alcohólicos Anónimos Maracaibo cumple 45 años este 11-Jun

El Grupo Central de Alcohólicos Anónimos (AA) del Zulia, dedicado a propagar el mensaje de esperanza, unión, servicio, y recuperación a personas que lo necesiten y así lo deseen, este domingo 11 de junio conmemora sus 45 años en la región, colocando en orden todo pensamiento confuso y deshaciendo sentimientos negativos.

En el marco de esta fecha festiva, y aprovechando que este sábado 10 de junio la institución celebran su 88 aniversario en el ámbito mundial, la comunidad de Alcohólicos Anónimos tendrá una programación donde enaltecerán su historia, el síndrome de abstinencia y la participación libre.

Las actividades se efectuarán a partir de las 10:00 de la mañana, de ambos días del fin de semana, con testimonios de vida y aprendizaje, en el que los participantes demuestran su perseverancia, fuerza y superación.

El coordinador del Comité de Información al Público, identificado como Gustavo, miembro de este grupo desde hace 36 años, señaló que durante este tiempo transcurrido “no he tomado ni un trago, siendo honesto y honrado con la práctica del programa, que no es solo no beber, sino aprender a vivir bien sin beber, a través de la luz de los 12 pasos de recuperación de AA”.

Los integrantes asisten a reuniones con regularidad, para estar en contacto con otros miembros y para aprender cómo aplicar mejor el Programa de Recuperación en sus vidas.

Las experiencias de los miembros de Alcohólicos A nónimos son diversas, quienes llegan explican cómo eran, cómo llegan, lo que les ocurrió y cómo se sienten ahora, tras haber dado ciertos pasos en la aplicación del Programa de Recuperación, es una sensación maravillosa de tratar de ayudar a otra persona y que el único requisito para ingresar es tener el sincero deseo de dejarla bebida, acá no se cumplen horarios, cuotas, ni obligaciones”, explicó Romero.

A su vez agregó que el propósito es estar presente en cada parroquia y municipio del país a través de grupos de contactos de esta institución, donde “todos somos iguales, los títulos y el dinero se quedan afuera, todos somos miembros de este grupo, haciendo llegar el mensaje de recuperación a quién lo necesite”.

El Grupo Central de Alcohólicos Anónimos Maracaibo ofrecerá un compartir a sus integrantes e invitados especiales en su sede, ubicada en la avenida Bella Vista, centro comercial Villa Inés, oficina 2-25, segundo piso. Para más información contactar los teléfonos: 0424-6975695 / 0424-6133523 – 02618144855. Y el correo: [email protected].

La comunidad internacional Alcohólicos Anónimos surgió en la ciudad de Akron, Estados Unidos, en 1935, cuando un hombre de negocios de Nueva York, William Griffith Wilson y conocido como Bill W., y quien había conseguido permanecer sin beber por primera vez tras haberlo intentado en varias ocasiones durante varios años, buscó a otro alcohólico, Robert Holbrook Smith, el Dr. Bob, para compartir con él sus experiencias en un esfuerzo por superar un mal momento que estaba atravesando y que temía que lo llevase a la recaída.

El par de hombres padecía graves trastornos por su abuso de bebidas alcohólicas. Bill W permaneció abstinente durante seis meses, y ese día, el Dr. Bob bebió su último trago. Tras conocerse en persona estos dos enfermos alcohólicos se ayudaron para dejar de beber y alcanzar un estado sobrio continuo y sin recaídas.