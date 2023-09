Alcaldía de Maracaibo restaura suministro de gas doméstico en el barrio San Pedro

El alivio les llegó a los vecinos del barrio San Pedro en la parroquia Manuel Dagnino, que, luego de tener más de 13 años sin el servicio de gas doméstico, la Alcaldía de Maracaibo lo solucionó tras dos meses de trabajo, a través del Servicio Autónomo para el Suministro de Gas e Infraestructura (Sagas).

El alcalde Rafael Ramírez Colina, acompañado de Juan Lara, director del Sagas, visitó el sector la tarde de este miércoles 27 de septiembre, para supervisar la culminación del proyecto de gasificación y verificar que los habitantes contaran con el suministro de gas, el servicio que ha sido calificado en recientes encuestas, como el “mejor valorado” de Maracaibo.

Más de mil personas que viven en 343 viviendas del sector San Pedro cuentan hoy con el servicio de gas luego de más de 13 años de sufrir comprando bombonas para preparar los alimentos. Hoy estamos entregando los trabajos que no fueron de un día, pero con los cuales se alcanzó dignificar la vida de todos estos marabinos", expresó el Alcalde.

Juan Lara detalló que para restituir el suministro se limpiaron 341 metros lineales de tubería de polietileno de alta densidad (Pead) para eliminar líquidos y residuos que obstruían la red de distribución, además se corrigieron 41 escapes, lo que permitió recuperar el volumen de gas para el beneficio de los 1.268 marabinos del sector.

Ese era el caso de Ana Martínez Morrillos, una educadora de 64 años, quien cocinaba en casa de familiares o muchas veces de los vecinos.

Era bastante tedioso; en muchas ocasiones nos quedábamos sin bombonas y no teníamos la facilidad de recargarla. Yo no contaba con el servicio directo en mi casa y la Alcaldía de Maracaibo me lo colocó. Es una bendición recibir directamente a un gobernante en nuestras casas mientras supervisa uno a uno los trabajos realizados”, relató Martínez.