Alcaldía de Maracaibo prepara normativa para que motorizados usen chalecos reflectivos con su número de placa

“Estamos preparando una reglamentación que viene a establecer que los motorizados utilicen chalecos reflectivos con el número de placa, tanto en el chaleco como en el casco, con la intención de fortalecer nuestras medidas de seguridad”, así lo anunció el alcalde de Maracaibo Rafael Ramírez Colina, durante su balance semanal este lunes 27 de febrero.

La Autoridad Municipal, detalló que estos elementos, se sumarán a la tarjeta de identificación vehicular otorgada por Polimaracaibo para formar la identidad vehicular del motorizado. “La idea es que el conductor use el chaleco con su placa, para poder identificarlo en caso de que esté involucrado en un acto ilícito y, de no tenerlo, se convierte en sospecho, porque ¿por qué no carga el chaleco? ¿Por qué quiere ocultar su identidad?”, sentenció el Alcalde.

Ramírez Colina, agregó que la unidad de motorizados de Polimaracaibo será reforzada por 20 motos más que permitirá fortalecer la vigilancia y patrullaje en la ciudad sirviendo de apoyo a todos los cuerpos de seguridad.

El comisionado, Bernardo Hernández, jefe de Operaciones de Polimaracaibo informó que al menos 7500 motos particulares han sido registradas a través de los censos que se realizan desde el año pasado, los cuales cuatro han sido gratuitos y el resto pagos.

“La tarjeta de identificación vehicular es el instrumento legal que otorga Polimaracaibo como parte de la permisología a las motos que circulan en el municipio. Este documento es un sticker que da la numeración de la moto el cual requiere los datos personales del conductor. Durante las jornadas de registro revisamos la moto y los antecedentes de los conductores, para descartar que cualquiera de ellos tenga asuntos pendientes con las autoridades, o sea, que estén solicitados”, detalló.

Desde Polimaracaibo, se seguirán realizando jornadas para actualizar los registros de motorizados recabados el año anterior y así tener al día los datos de las personas que poseen motos.