Alcaldía de Maracaibo junto a la comunidad continúa buscando soluciones a colectores en Monte Bello

Con el objetivo de buscar soluciones a la crítica situación de los colectores en la urbanización Monte Bello, parroquia Coquivacoa, el alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez Colina, realizará una asamblea vecinal, este martes 13 de junio, para explicarles a los vecinos los trabajos que se han ejecutado a pesar de no ser competencia directa de la municipalidad.

La Autoridad Municipal explicó este lunes 12, durante su balance semanal, que ante el rebose de las aguas servidas el pasado sábado, que afectó directamente a 60 casas e indirectamente a más de 300 de toda la urbanización Monte Bello, se realizó un trabajo de rebose parcial de 10 pulgadas, siendo “una solución parcial que no resuelve el problema estructural, pero que busca direccionar el agua para que no salga por los inodoros de las casas”.

Estos trabajos le corresponden a Hidrolago y es importante ratificarlo; porque no dan ningún tipo de respuesta ante lo que está pasando en Monte Bello, entendiendo que es una situación crítica lo que están viviendo los vecinos. Yo no puedo ver un problema y mirar para otro lado porque no sea competencia de la Alcaldía, simplemente le metemos el pecho porque para eso estamos trabajando por la ciudad de Maracaibo”, destacó el Alcalde.