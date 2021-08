Alcaldía de Maracaibo activa el Programa de Defensa Personal para combatir violencia contra la mujer

Llega el 13 de marzo de 2020. El gobierno de Venezuela decretó la cuarentena radical y el confinamiento, a raíz de la llegada del primer caso de Covid-19 al país. Desde el 16 de marzo de 2020, cuando se inició el encierro en las casas, se registraron casos de agresiones de hombres a sus parejas. Prácticamente se intensificaron.

Pero las mujeres pudieran contar con una alternativa para contrarrestar la acometida de sus compañeros u otros hombres: la defensa personal.

Estrach detalló que la Alcaldía de Maracaibo incorporó recientemente el Programa de Defensa Personal.

– Sí, quitárselo de encima, soltar los principales agarres, estrangulamiento, ahorcamiento desde atrás, que te sujeten, en un momento de violación si estás tirada en el piso con las piernas abiertas, ¿cómo salir de este proceso? La víctima propina un golpe que deja neutralizado un momento a quien la ataca, y luego corre.

– Tenemos un profesor cubano que tiene bastante tiempo aquí, es especialista en distintas artes marciales. Nos está acompañando en la defensoría (ubicada en la parroquia Raúl Leoni) y con él vamos a formar otras mujeres.

Como las técnicas son muy sencillas, no son para pelear sino para defenderse, soltarse de una agresión y huir; no se necesita algo muy fuerte porque el agresor no espera que una responda y se suelte de un agarre, normalmente quedan desconcertados”, añadió Estrach.