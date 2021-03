Alcaldes opositores presentan propuestas para la lucha contra el Covid-19

Los alcaldes Gustavo Duque, Darwin González, Elías Sayegh, Manuel Ferreira y Morel Rodríguez, de los municipios Chacao, Baruta, El Hatillo, Urbaneja y Maneiro, junto al dirigente de Miranda, David Uzcátegui, criticaron el manejo improvisado que a su juicio ha dado la administración de Nicolás Maduro a la pandemia y al proceso de vacunación en Venezuela, a la vez que presentaron propuestas para una lucha que aseguran debe separarse del debate político.

En rueda de prensa Uzcategui, denunció que al día de hoy no se tiene acceso adecuado a las pruebas rápidas ni a las vacunas, la población no tiene ni agua para garantizar el aseo de manos indispensable para frenar los contagios y la administración de Maduro no informa sobre cómo será el proceso de vacunación en los distintos estados.

Han hablado de vacunas chinas, de vacunas rusas, han hablado de 200 mil dosis de 100 mil, incluso han dicho 20 millones de dosis, y hoy por hoy apenas vemos algunas imágenes con algunos médicos que se han ido vacunando en este proceso”, afirmó.

Criticó que las autoridades sólo se limiten a restringir el transito de vehículos entre municipios así como las libertades de los ciudadanos. «Se les olvida que hoy por hoy miles de venezolanos deben salir a ganarse el sustento del día a día para poder llevarle la comida a sus hijos», expresó

“¿Cómo le piden a los venezolanos paciencia con respecto a un proceso de vacunación?”, se preguntó Uzcátegui, “vemos incluso con envidia como otros países del continente ya están vacunando a sus ciudadanos con orden y celeridad y hoy por hoy Venezuela habla para atrás y para adelante con respecto a este tema”, agregó.

Presentaron propuestas

Por su parte, el alcalde de Lechería en el estado Anzoátegui, Manuel Ferreira, pidió que no se politice el proceso de vacunación, y propuso que se implemente un plan más efectivo de detección de Covid-19 poniendo a disposición de la población las pruebas rápidas, en todos los municipios y en el interior del país. “Necesitamos que todo el mundo tenga acceso a la detección temprana y ponemos a la orden nuestra infraestructura” indicó.

En ese sentido presentaron sus propuestas dirigidas a una lucha más efectiva contra la pandemia:

1. Plan de detección temprana del Covid-19.

2. Plan nacional de vacunación.

3. Plan de fortalecimiento de la unidades de atención intensiva de nuestro país.

4. Descentralizar la adquisición de pruebas PCR y vacunas, involucrando al sector privado y ONG.

5. Un registro único de contagiados y vacunados.

6. Ponemos a la orden nuestras estructuras de salud municipal.

El alcalde de Chacao, Gustavo Duque, señaló que “es momento de dejar la política a un lado y de enfrentar juntos está situación tan grave. Necesitamos información certeza de los casos y dónde están, nos manejamos por los casos que llegan a nuestro sistema de salud”.

Preocupación por la cepa brasileña

El alcalde del municipio Maneiro del estado Nueva Esparta, Morel David, reiteró la preocupación de las autoridades municipales respecto a la llegada de la cepa brasileña del covid, sobre la cual indicó es dos veces más contagiosa. “Es mucho mas agresiva y mucho más traicionera”, aseguró.

En ese sentido, informó que se están encontrando con casos de personas que tienen sintomatología leve, que prácticamente no sienten nada, pero cuando se van a hacer los estudios de rayos x ya tienen los pulmones comprometidos. “También nos estamos encontrando con muchos casos de personas que se sienten bien el día de hoy y de repente, de un momento a otro caen en cama y fallecen”, agregó.

La autoridad municipal rechazó que desde los municipios no se tenga acceso a las cifras de los contagiados para poder dar respuestas rápidas y efectivas a la comunidad. “No puede ser que siga secuestrando la información”, afirmó