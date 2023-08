Alcalde Sobalvarro: “Con la creación de la moneda Brics inicia la desdolarización de la economía global”

El pasado lunes, el reconocido economista Alberto Sobalvarro, alcalde Bolivariano del municipio Almirante Padilla, a través de su programa “Visión Global+Plus” transmitido por las pantallas del Canal 11 del Zulia, informó el inicio de la recuperación total del Boulevard Turístico "Víctor Alvarado", en Isla de Toas, a través de la Misión Venezuela Bella.

Agradeció al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros; a la presidenta de la Misión Venezuela Bella, ingeniera Jacqueline Faría; y al director regional de la misión, Willy Casanova, por esta importante obra para el pueblo insular.

Detalló que es un proyecto de aproximadamente un millón 250 mil bolívares de inversión, y que "gracias al respaldo brindado por nuestro comandante presidente Nicolás Maduro, vamos a hacer realidad la reparación de lo que tiene que ver con las columnas, barandas, bitas, pisos, paso peatonal, kioscos, espacios recreacionales y demás áreas, a su vez, construiremos un parque infantil y, bueno esto va a estar hermoso, embelleciendo al Boulevard aquí en Isla de Toas gracias a la Gran Misión Venezuela Bella".

Acotó que el Consejo Federal de Gobierno cargó dos proyectos y están a la espera de los recursos para restablecer toda la funcionalidad del muelle El Toro, con la seguridad debida, confort, taquilla para la compra-venta de boletos, portones para peatones y vehículos (trimotos, camionetas, camiones), área de baños para damas, caballeros y personas con capacidades especiales, también una terminal techada y hasta con aire acondicionado.

El alcalde informó que firmó una alianza con el equipo de Acnur regional para iniciar, con el apoyo de la alcaldía y de Corpoelec municipal, el traslado desde Maracaibo hasta Caño Paijana, de los materiales para recuperar la planta fotovoltaica y el generador eléctrico de Punta Manglar.

Tenemos que agradecerle a Acnur, a la Organización de las Naciones Unidas y a nuestro equipo de gobierno por tan necesaria obra, felicidades a la gente de Punta Manglar, a la familia de Justin, deben estar contentos pues esta semana sale la primera gandola con materiales, equipos e insumos, yo mismo voy a manejar esa gandola y llegar hasta Caño Paijana para que Richard Caballero, nuestro coordinador territorial insular nos espere y de ahí por toda la costa del Golfo de Venezuela, playas del Mar Caribe, cruzaremos la selva y los médanos y llegaremos a Punta Manglar en Toyota, en burro, carreta, a pie, pero esa isla después de ocho años, tendrá de nuevo luz eléctrica a través de la planta fotovoltaica y del generador de electricidad", dijo.

En su editorial, Sobalvarro se refirió a los anuncios que hizo el presidente de la república Nicolás Maduro Moros en su visita al Zulia, sobre la construcción del parque Monumental Ana María Campos, expresó "excelente noticia señor presidente de la república, aquí en Maracaibo necesitamos ese hermoso parque, el Zulia requiere de esos grandes espacios para propios y extraños, así que bueno, treinta y tres hectáreas dedicadas para el esparcimiento de la familia, deporte, recreación, lectura al aire libre, ahí en el oeste de la ciudad, dando inicio con ocho hectáreas para ser inauguradas este mismo año, en diciembre, eso nos dejó el presidente".

Con respecto a la descontaminación total del lago de Maracaibo manifestó "siempre he dicho y así lo vuelvo a reafirmar, el lago de Maracaibo es la Corporación geoeconómica más grande del Zulia, de Venezuela, del occidente del país y de Latinoamérica y el Caribe, porque es la fuente de agua dulce más grande o de las más grandes del mundo".

Recordó que se cumplen 109 años del reventón del Zumaque I, en Mene Grande, y desde entonces el lago inicia con ese proceso de industrialización petrolera a contaminarse, "el lago le ha dado durante ciento nueve años con la industria petrolera mucho para que Venezuela gane, también posee una gran diversidad de productos naturales, y ahora nos encontramos con que el agua está contaminada por derrames petroleros, fugas de gas, desechos sólidos, lemna, limo, basura, el plástico, eso por supuesto ha disminuido la pesca de las especies acuáticas y también perjudicado en su totalidad la actividad productiva", dijo.

Indicó que el presidente de la República nombró una comisión que se encargará de la construcción del parque Ana María Campos y también una con el propósito especial de descontaminar el lago "y esa comisión no puede estar solamente integrada por el vicepresidente de servicios, ministros, viceministros, diputados, legisladores, alcaldes, sino que, todo el pueblo es responsable por la descontaminación del agua, hagamos del lago de Maracaibo de nuevo esa fuente de riqueza de agua dulce, en verdad el potencial geoeconómico que tiene el lago de Maracaibo no se lo gasta región ni país en el mundo" afirmó.

En materia económica, Sobalvarro explicó que BRICS es un acrónimo conformado al inicio por cuatro países Brasil, Rusia, India, China y después se adhirió en el 2010, Sudáfrica. Es un bloque económico acuñado por Jim O'Neill, de cinco países hoy día emergentes, de las economías con mayores perspectivas de crecimiento en el mundo. "Fíjense ustedes, los BRICS tienen 42% de la población mundial, que hoy día está calculada en ocho mil ciento ocho millones de personas, siendo el país más poblado la India, ya ganándole a China, también es el grupo que controla o tiene el 23% del producto interno bruto global, estamos hablando de cerca de 24 de los 100,56 billones de dólares, eso está manejando el BRICS, el cual posee el 30% de la superficie terrestre y bajo su organización el 18% del comercio mundial" puntualizó.

Agregó que la organización de los BRICS también está trabajando en su nueva moneda, pero no será una moneda fiduciaria, sino más bien una digital, la cual no va a estar respaldada por dinero inorgánico, si no por oro, patrón que se rompió por allá en el gobierno Richard Nixon en 1971, fecha en la que los Estados Unidos dejaron que fuera el oro, el bien de reserva para emitir dinero y entonces todos se acogieron al dólar en las grandes transacciones comerciales del mundo, sobre todo las de energía, petróleo y gas, las cuales se hacen a través de dólares.

Aseguró que el dólar está en decadencia, pues el BRICS tiene ya su camino andado, su propio banco en Shangai China, siendo la presidenta de ese banco, la expresidenta Dilma Rousseff, inclusive, ya la moneda tiene un nombre el R o la R, "esto va a contrarrestar muchísimo la influencia del dólar en los mercados internacionales, se van a crear desequilibrios, de aprobarse esta moneda, esta unidad de cuenta, que después se convierta en un signo monetario que se trabaje a través de commodities a través de petróleo, gas, granos, alimentos, etcétera, especialmente en medio de esta crisis que se ha suscitado entre Rusia y Ucrania con esta guerra, vamos a ver si del 22 al 24 de agosto, los cinco mandatarios y países invitados, se ponen de acuerdo y se crea definitivamente la moneda del BRICS" expresó el economista.

No podemos seguir dependiendo del dólar como divisa para las transacciones internacionales, estamos abogando por la desdolarización de la economía global, para que los países puedan con sus propias monedas tener equilibrio en los intercambios comerciales, por ello definitivamente abogamos por la desdolarización también la economía venezolana, hay que decirlo responsablemente". Indicó que el BRICS viene y se ha convertido en un fuerte competidor con un significativo crecimiento económico fundamentado en los objetivos de la agenda 2030, el desarrollo sostenido y sustentable, la educación y las acciones sociales dirigidas a fortalecer a los más desfavorecidos en todos los países del Mundo", aseveró.

Durante la entrega de esta semana del programa Visión Global+Plus, transmitido a su vez a través RNV 91.7 FM los martes a la 1:00 pm, el economista Alberto Sobalvarro llamó al presidente de la República a montarse en ese barco del BRICS, "nosotros también tenemos derecho de formar parte, no vamos a estar pensando en ser integrante de la OTAN pero si en los BRICS, y en cualquier alianza comercial, económica, social, cultural, donde el hombre sea el centro de atención y no el capital, no los bienes capitales, no el capitalismo, vamos a la desdolarización de la economía definitivamente y ojalá y nos funcione con los BRICS", finalizó.