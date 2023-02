Alcalde Ramírez: "No podemos cuidar a todos los que salen a beber el fin de semana"

El alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez Colina, se refirió este lunes 6 de febrero a los horarios de expendio de licores en la ciudad como medida de prevención ante el alza en incidencias por accidente de tránsitos en la capital zuliana.

El burgomaestre recordó que ya está en vigencia un nuevo horario para los sitios nocturnos con ventas de bebidas alcohólicas y destacó que hay “diferentes acciones” junto a organismo de seguridad para darle cumplimiento al cierre de locales y al control vial durante la noche.

“Nosotros no podemos estar cuidando a todos los que salgan a beber el fin de semana pero nosotros si estamos tomando medidas y vamos a tomar otras para que todo el mundo esté advertido de que hay normas establecidas y hay que cumplirlas”, dijo Ramírez durante rueda de prensa en compañía del director de Seguridad Ciudadana, David Barroso y la directora de Eventos, Liubiezka Prieto.

Actualmente Maracaibo cuenta con una ordenanza de convivencia ciudadana municipal y sobre el expendio de bebida alcohólicas que establece un horario para cierre de depósitos a las 10:00 p.m. y en el caso de consumo hasta las 3:00 a.m..

“Los locales comerciales con venta de licores ya tienen un horario para abrir y cerrar a las 3:00 en punto, y nosotros seguimos llamado a la conciencia para evitar los accidente. También tenemos la elección de conductor designado (..) vienen operativos especiales que tiene la intención de ir resolviendo el problema de las salida de locales a la hora y también ir controlando los espacio por donde la gente circula”, añadió.

Por otro lado, reiteró que se mantiene vigente la normativa que prohíbe la circulación de conductores sin casco en motos o con más de dos personas a bordo.

“Ya estamos estableciendo operativos de policías de punto para que estén buscando ordenar nuestra movilización. Las normas siguen existiendo, no pueden andar niños en motos o sin casco, ya la excusa no pueden ser de transporte publico, eso no es verdad, es importante resaltar que esos programas siguen vigentes”, culminó.