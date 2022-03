Alcalde Ramírez insta a abrir debate nacional sobre la participación privada en el sector eléctrico

El alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez Colina, durante su balance semanal, se pronunció sobre las continuas fallas que viene registrando el servicio eléctrico, afectando a la ciudad y a la región zuliana.

El tema eléctrico en los últimos días ha venido recrudeciendo por fallas en las estaciones termoeléctricas, según lo informó el ministro para la Energía Eléctrica, Néstor Reverol. Nosotros no vamos a detenernos en las críticas, por el contrario, es importante que nos enfoquemos en la búsqueda de soluciones”, dijo el Alcalde.

La autoridad municipal cuestionó la centralización del sistema eléctrico, por lo que propuso regresar a las empresas estadales que administraban la energía.

Centralizar el sistema eléctrico no ha funcionado, frente a los que teníamos anteriormente. ¿Por qué no regresar a las empresas estadales, como fue el caso de Enelven, por qué no hacer que esa energía se maneje desde la propia ciudad y automáticamente allí se administre el cobro, distribución y comercialización de nuestro servicio eléctrico para garantizar que sea óptimo?”, reflexionó.