Alcalde Gustavo Fernández tomará acciones legales contra quienes orquestan campaña difamatoria en materia fiscal

El alcalde de San Francisco, Gustavo Fernández, indicó durante su participación en el programa “Zulia en Caliente” del Canal 11 que tomará acciones legales contra quienes difamen al municipio en asuntos fiscales y alertó que falsos representantes del sector comercio y empresarial se han dado a la tarea de acusar a la municipalidad de voracidad fiscal y persecución contra los contribuyentes.

El burgomaestre del municipio sureño negó que se hayan cerrado un centenar de negocios en el municipio sureño y que sea una norma de la alcaldía confiscar bienes, anunciando además que emprenderá acciones legales contra quienes han hecho esta acusación, abrogándose una falsa representación del sector comercio y empresarial en la zona.

Aclaró además que, a petición de los contribuyentes, las fiscalizaciones en San Francisco fueron suspendidas, pero eso no significa que se paralizará el cobro de los tributos, pues no es un capricho del alcalde sino una obligación legal, recordando que quien quiera emprender un negocio o proyecto en cualquier municipio del país debe entender que asume el cumplimiento de una normativa en materia fiscal.

Además, el alcalde negó que se hayan cerrado un centenar de negocios en el municipio sureño y que sea una norma de la alcaldía confiscar bienes, anunciando además que emprenderá acciones legales contra quienes han hecho esta acusación, abrogándose una falsa representación del sector comercio y empresarial en la zona.

Aclaró además que, a petición de los contribuyentes, las fiscalizaciones en San Francisco fueron suspendidas, pero eso no significa que se paralizará el cobro de los tributos, pues no es un capricho del alcalde sino una obligación legal, recordando que quien quiera emprender un negocio o proyecto en cualquier municipio del país debe entender que asume el cumplimiento de una normativa en materia fiscal.

El servidor público informó que pese a la reciente Ley de Coordinación y Armonización Tributaria aprobada por la Asamblea Nacional y ratificada por el TSJ, que dejarían sin efecto las ordenanzas locales, los contribuyentes deben continuar cancelando los impuestos en los términos vigentes, pues el nuevo instrumento legal entraría en vigencia 90 días después de la firma del ejecútese presidencial e incluso podría estar sujeta a modificaciones, agregando que “en el caso del Zulia los alcaldes, con el apoyo técnico del Consejo Legislativo, meterán la lupa a la norma para evitar que a los municipios se les prive de sus derechos en materia fiscal, tal cual lo establece el artículo 79 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.

Fernández apuntó que, pese a la polémica desatada por la nueva ley nacional, la obligación del empresario y comerciante sanfranciscano se mantiene, y exhortó a no dejar acumular deudas, ya que el citado instrumento no tiene carácter retroactivo y por tanto no modificará montos anteriores a su entrada en vigencia.

Por último, precisó “nuestro compromiso es con el crecimiento económico del municipio y la optimización de los recursos y hacia allí apuntan nuestros esfuerzos, por lo tanto, yo le pregunto a nuestros comerciantes, empresarios e industriales, si prefieren vivir a oscuras, con montañas de basura, calles rotas, inseguridad jurídica y personal o en una localidad donde funcionen los servicios y haya garantías para su inversión”.