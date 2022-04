Ahorristas del BOD iniciaron huelga de hambre "hasta que se les entregue su dinero"

Ahorristas del Banco Occidental de Descuento (BOD) se declararon este miércoles 27 de abril en huelga de hambre indefinida para exigir a la entidad bancaria les devuelvan sus ahorros.

La protesta la iniciaron en la sede principal de la entidad bancaria, ubicada en la avenida 5 de Julio, de Maracaibo, lugar donde han realizado otras manifestaciones en varias oportunidades con el mismo fin.

“Aquí estaré hasta que me entreguen el dinero, no puedo seguir esperando… estoy enferma y me urgen mis ahorros”, exclamó una de las afectadas, quien aseguró que esta acción busca llamar la atención de los directivos del BOD.

“Nos vemos en la obligación de tomar está medida por desespero y contra nuestra salud, pero el grupo financiero BOD tiene que cumplir”, agregó.

Otra de las ciudadanas que inició la huelga de hambre expresó que "no estamos pidiendo, lo que queremos es que nos devuelvan nuestros ahorros, por eso estamos aquí, hasta pudiendo afectar nuestra salud, que ya está bastante afectada y por eso necesitamos que nos atiendan y entreguen nuestro dinero”.

Hasta el momento, ningún representante de la institución financiera se ha pronunciado por las múltiples protestas que se han registrado en las inmediaciones del banco.