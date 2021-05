Agrónomos: “La solución a la crisis está en el campo”

Está científicamente demostrado que las potencialidades de las tierras de Venezuela son únicas en el mundo, tanto para la agricultura como para la ganadería. Y, según estudios realizados en la década de los 70 y 80 con el inventario nacional de tierras de la comisión del plan nacional de los recursos hidráulicos, al norte del río Orinoco, en la cuenca del Lago de Maracaibo existe una buena proporción de ellas.

Según el miembro de la Junta directiva del Centro de Ingenieros del Estado Zulia (Cidez), Ausberto Quero, hay suficientes hectáreas aptas para producir alimentos en el país pero “su desarrollo debe ser complementado mediante una gerencia con aptitud y actitud”. Allí es donde inicia la labor del Ingeniero Agrónomo, pilar fundamental para el desarrollo y estudio de las tierras, ya sea desde el campo, la academia o la investigación.

En el marco del Día Nacional del Ingeniero Agrónomo, celebrado este viernes 7 de mayo en medio de uno de los peores momentos para el sector, el presidente del Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos y Afines (Sviaa), Saúl López, afirmó, sin dudarlo, que “la solución a la crisis está en el campo”.

En entrevista con Versión Final, ambos expertos en el área agroalimentaria, coincidieron en que, para explotar las bondades del campo venezolano, es necesario ofrecer una asistencia técnica adecuada a los productores; la dotación oportuna de insumos; el suministro de combustible; la reapertura de créditos por parte del Estado; impulsar la exportación; y el apoyo a las Facultades universitarias relacionadas al sector agropecuario.

Sería una buena opción, además, el diagnóstico y análisis de factibilidad de la posible reactivación de los sistemas de riego en el campo, puntualizó Quero.

Retos para el ingeniero agrónomo

A juicio de Quero, quien también es miembro de la Comisión de Agricultura de la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat, los desafíos del “nuevo” ingeniero agrónomo están orientados a “cumplir con su rol por pertenecer a uno de los gremios más importantes del país”.

La Ley del Ejercicio de la Ingeniería en su Artículo 22 establece que el Ingeniero, en un sentido de corresponsabilidad, deberá ser garante del interés público, asesor del estado en los asuntos de su competencia, y fomentar el progreso de la ciencia y la tecnología”, precisó.

En cuanto a la variable sostenibilidad, “el agrónomo debe saber cuáles son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, (…) para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos, y garantizar los recursos naturales para las generaciones futuras”.

Asimismo, el integrante de la Asociación Civil para la Conservación del Lago de Maracaibo, opinó que el agrónomo debe producir más en menos superficie.

“Realizar aportes en la reducción de las huellas de carbono, hídricas, implementar la economía circular, como estrategia para el manejo de los desechos” y, en lo tecnológico, “la agricultura inteligente que permita una producción más sostenible y productiva, considerando los sistemas de información geográficos, la agricultura de precisión, y la sistematización agrícola y de procesos”.

Quero también pertenece a la Comisión de Ambiente del Cidez; es miembro de la Comision Mundial de Áreas Protegidas del Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUNC, por sus siglas en inglés); participa en el Comité Técnico del Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos (Sencamer); y es presidente de la ONG ambiental Funvive Zulia.

Academia venezolana y las necesidades agroalimentarias

Para cumplir con los “retos” que supone ser ingeniero agrónomo en el contexto venezolano actual, las Universidades deberían estar en sintonía con la realidad agroalimentaria del país. Por su parte, Saúl López comentó que algunos centros de educación superior “se han podido adaptar mejor que otras”.

La investigación que hace la Universidad debe ser sobre los requerimientos del sector. Ya el tema de investigar el ‘por qué de sapo verde en zoología agrícola’ para mí no tiene sentido, tiene que ser ya un tema de resolver los problemas agrícolas. (…) Si la empresa privada está dispuesta a apoyar a la Universidad para hacer ese tipo de investigaciones bienvenido sea”, puntualizó el titular de la Sviaa.

En relación al desarrollo de la agricultura de precisión, el también Coordinador de Relaciones Institucionales de la Asociación Venezolana de Agricultura Familiar (AVAF) indicó que la aplicación del mecanismo en Venezuela “aún sigue muy incipiente, pocos productores apuestan a eso”, debido, en mayor parte, a la falta de financiamiento.

“Los productores ahora solo piensan en conseguir diésel. Sin embargo, hay algunas empresas que están buscando acompañarlos en esto. Quizá no con todo pero sí, al menos, el monitoreo de cultivos con drones y estaciones climatológicas automatizadas, sería clave para tener mayores rendimientos en todos los rubros”, explicó López.

Sin embargo, aclaró a los trabajadores del campo que este nuevo recurso no es caro, “no pasa del 2 % del costo de producción de los rubros. Un acompañamiento de ese tipo no pasa de 10 dólares la hectárea y van al final a disminuir costos y aumentar el rendimiento”.

Recomendaciones ante la crisis agropecuaria

El potencial de las tierras criollas ser aprovechado para retomar la producción nacional y revertir la precaria situación actual, donde cerca del 80 % de los alimentos son importados.

Para el cofundador y miembro del Observatorio del Derecho a la Alimentación – FAO Capítulo Venezuela, lo más importante es que “el Gobierno realice los ajustes necesarios desde el punto de vista macroeconómico” para combatir la hiperinflación.

El gasoil creemos se debe colocar como se hizo con la gasolina, que tenga un precio con criterio de sostenibilidad. Al final ya los productores están pagando como a 0,8 el litro de diésel los grandes; los pequeños pueden pagar hasta 1,5 dólares”, refirió López.

También resaltó que los créditos por parte del Estado deben reactivarse. “Sin créditos es muy difícil sacar adelante el sector primario”, dijo. Además, agregó que el acompañamiento especializado es clave para que los productores puedan tener éxito y aseguró que Venezuela “debe prepararse para los agronegocios de exportación”.

“La solución está en el campo, en la producción agrícola. Como ejemplo coloco a Bill Gates, comprando, y ahora es el hombre con más tierras en el mundo. Es un mensaje claro. Estamos en la era tecnológica pero siempre vamos a comer, lo necesitamos para poder sobrevivir”, sostuvo el vicepresidente de la ONG Enfoagro.