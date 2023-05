Agricultores advierten que hongo fusarium 4 puede "empeorar la crisis alimentaria"

El hongo fusarium 4, el cual daña las plantas de cambur y plátano e infecta el suelo, podría "empeorar la crisis alimentaria" en Venezuela, según alertaron varios grupos de productores venezolanos y una agencia de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Asimismo, los estados Aragua, Carabobo y Cojedes tienen la presencia del hongo y los productores agrarios, así como algunos expertos, temen que éste pueda propagarse en otras entidades del país, reseñó Reuters.

El agricultor aragüeño, Tomás Malavé, de 46 años de edad, precisó que alrededor del 15 % de su producción de bananas "está afectada", puesto que tiene 2.200 plantas de esta fruta en una hectárea.

Lamentablemente vi esta enfermedad hace años, pero recién este año las instituciones determinaron la causa", expresó

Por su parte, Gregory Gamboa, de 49 años y también agricultor, acotó que perdió la mayoría de sus plantas de cambur hace varios años por este hongo y ahora tiene otros cultivos. "Lo intentamos todo, pero perdimos el banano", agregó.

Fuente de energía

Alexis Bonte, representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en Venezuela, manifestó que "si la gente no tiene su banano, no tiene una fuente de energía y no tiene dinero para comprar esa energía de otras fuentes, entonces es un doble castigo".

Aseveró que este hongo está afectando, hasta el momento, cerca de 150 hectáreas y alrededor de 1.000 productores agrícolas.

No obstante, Saúl López, presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos, estimó que en el país hay alrededor de 28.000 hectáreas sembradas de plátano y 32.000 hectáreas de cambur.