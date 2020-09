Afirman que prueba piloto desbordó los controles aplicados en playas de La Guaira

El presidente del Consejo Superior de Turismo –Conseturismo-, Leudo González, subrayó que el sector sufre un duro golpe tras el anuncio de la extensión de la restricción de vuelos en el país y el cierre de aeropuertos hasta el 12 de octubre, hecho el sábado por Instituto Nacional de Aeronáutica Civil –Inac-.

“Maiquetía estaba incorporando sus protocolos de bioseguridad, estaba esperándose y hubo varias reuniones pero al final no se consiguió el humo blanco con los cual se recibe un duro golpe al sector”.

En entrevista a Ginette González y Andrés Rojas en el espacio 2 más 2 en Unión Radio, explicó que muchos aeropuertos del país no están debidamente preparados para reabrir los vuelos. “Mientras no se logre que en resto del país los aeropuertos importantes estén a la altura y con los protocolos necesarios, no se podrá reabrir”.