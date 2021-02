Aerolíneas esperan que autoricen más vuelos nacionales en Semana Santa

El presidente de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela (ALAV), Humberto Figuera, manifestó este lunes que espera que el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) autorice una mayor frecuencia de vuelos en el mercado interno nacional en aras del próximo asueto de Semana Santa e indicó que la boletería para los viajes a los destinos permitidos -principalmente Porlamar- están casi ocupados en su totalidad.

En entrevista concedida a Unión Radio, Figuera subrayó que actualmente existe una limitante de vuelos al estado Nueva Esparta y a Canaima, donde las aeronaves cubren las rutas dos o tres días a la semana con un solo despegue y cree que las compañías pueden organizar varios viajes diarios.

Por ello, espera que la temporada de la Semana Mayor sea mejor que la de carnavales, ya que se cuenta con el tiempo suficiente para organizarse, lo que permitiría además a los hoteles poder recibir más huéspedes y manejar un volumen considerable de temporadistas, reseñó Tal Cual.

También aseveró que actualmente es seguro abordar un avión a pesar del Covid-19 y resaltó que el INAC es un “instituto profesional”, que cuenta con mucho personal que es experto en la materia.

Cree que la temporada carnestolenda fue una “ayuda” para las líneas aéreas porque se le permitió a las aeronaves mantenerse operando en los destinos nacionales, a pesar de tener tarifas reguladas y detalló que actualmente las empresas aeronáuticas nacionales están en una situación previa a la de la pandemia generada por el Covid-19 donde los viajes al extranjero financian la operatividad en el mercado interno.

Figuera recomendó la sinceración de los precios y la realización de un programa constante de vuelos que permita a los usuarios conocer información que les permita organizarse y planificar sus viajes, esto debido al esquema 7+7 que corta la fluidez en las operaciones.

La aviación necesita reglas de juego claras donde no haya confusión, donde el pasajero pueda programar y las líneas aéreas puedan programar sus vuelos, no sujetos a una semana si, una semana no, sino de manera constante”, comentó.