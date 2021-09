Advierten que regreso a clases presenciales puede llevar al cierre de planteles educativos

Nancy Hernández, directora de la Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes (Fenasopadres) advirtió que el reinicio de las clases presenciales en octubre, tal y como lo sugiere Nicolás Maduro, podría ocasionar el cierre de las instituciones debido al incremento de contagios, situación que ya venía presentándose desde antes de la pandemia debido a la crisis.

“Volver a clases en este momento nos pueden llevar a que se cierren instituciones porque el contagio puede ser mayor”, detalló.

Asimismo, aseveró que aunque haya el deseo de volver a las aulas, no hay condiciones económicas, de infraestructura, planes alimenticios eficientes, falta de transporte, entre otras carencias que padecen día a día tanto representantes como docentes y personal que labora en las instituciones. Además señaló que se corre el riesgo de que no haya estudiantes o no haya docentes, según reseña Punto de Corte.

“Todos queremos empezar clases pero deben haber condiciones y seguridad, no solo los protocolos de bioseguridad que además el Estado no está dotando a nadie”, añadió.

Hernández propone que se estudie cada una de las instituciones para poder conocer quiénes realmente están en condiciones o no de iniciar clases de forma presencial pero además con cuáles maestros y matrículas cuentan las instituciones.

“Que se establezca un plan de prioridades en cuanto a las insfraestructuras, de la dotación y la eficiencia de programas de atención social (comedores comunitarios)”, explicó en el programa Contexto.