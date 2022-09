Actualizan la normativa sanitaria para viajar desde Venezuela hacia España

El Consulado General de España en Caracas informó las nuevas normativas sanitarias requeridas para viajar hacia ese país desde Venezuela.

Mediante el Twitter oficial del consulado español se compartieron la serie de opciones que tienen los venezolanos para pasar el control sanitario contra el covid-19.

Actualización de la normativa sanitaria de acceso a España desde Venezuela tras la modificación de hoy 20 de septiembre·, escribió el consulado en el tuit.

Nueva normativa sanitaria para viajes hacia España

Seguidamente informaron que los viajeros de más de 12 años solo deberán presentar uno de los documentos planteados a continuación:

"Tarjeta de vacunación, certificado médico de haber sufrido covid-19, test negativo (PCR o antígenos). Basta con uno de los tres", destacó, según reseña El Nacional.

Tarjeta de vacunación: vacuna homologada por la OMS o por la EMA. Pero si la tercera dosis es de una vacuna válida, no importa que las dos primeras no lo sean. Al menos 2 dosis (salvo vacuna monodosis). Deben haber pasado menos de 270 días desde la última dosis.

vacuna homologada por la OMS o por la EMA. Pero si la tercera dosis es de una vacuna válida, no importa que las dos primeras no lo sean. Al menos 2 dosis (salvo vacuna monodosis). Deben haber pasado menos de 270 días desde la última dosis. Certificado médico de haber sufrido covid19: es un certificado emitido por cualquier centro médico, público o privado, que indique que el viajero ha padecido y superado la enfermedad. Válido en los 180 días posteriores a la primera prueba positiva.

es un certificado emitido por cualquier centro médico, público o privado, que indique que el viajero ha padecido y superado la enfermedad. Válido en los 180 días posteriores a la primera prueba positiva. Test de diagnóstico negativo: A) PCR realizado hasta 72 horas antes del viaje; o B) Prueba de antígenos realizada con menos de 24 horas de antelación.

El organismo reiteró que estos métodos son alternativos. Si el viajero tiene la tarjeta de vacunación, no va a requerir el test.

Menores de 12 años están exentos

En el caso de los infantes menores de los 12 años "no deben presentar ninguno de estos tres requisitos sanitarios. Están exentos", dijo en la red social el consulado.

Por otra parte, señaló que "desde el 20 de septiembre de 2022 ya no se ha de completar el formulario sanitario que se encuentra en la web. No es necesario tener un código QR proporcionado por la aplicación del Ministerio de Sanidad. Este requisito ya no se aplica".

Finalmente se pidió a los usuarios leer y mantener la calma sobre las indicaciones. Así como realizar sus preguntas mediante mensajes al correo electrónico [email protected] y no confiar en las noticias falsas que circulan respecto al tema.