Activistas: Urge garantizar el derecho a la movilidad de ciclistas en Venezuela

En el contexto de pandemia, el uso de la bicicleta cada vez es más común entre los ciudadanos de todo el país. Sin embargo, defensores de derechos humanos han denunciado en reiteradas ocasiones que los usuarios de los velocípedos son víctimas de violencia y atropellos, por la falta de políticas públicas que rijan el uso de este medio de transporte.

Durante la sexta edición de la Feria de DD. HH., un evento anual organizado por la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez), en alianza con la Red de Derechos Humanos del Estado Zulia (Redhez), se desarrolló la conferencia "Retos de la movilidad urbana en Venezuela", donde los expositores demostraron el protagonismo que tiene la bicicleta en Maracaibo en medio de la emergencia humanitaria que se ha acrecentado desde la aparición del Covid-19.

Actualmente se habla del derecho a la movilidad que tienen los ciclistas pero, alertan activistas, representa un reto en la sociedad.

Angel López, representante de Ciclovías Maracaibo, recordó que, debido a la pandemia, ha aumentado la movilidad de ciudadanos en vehículos de dos ruedas, pues necesitan "resolver sus necesidades" ante la falta de carro o gasolina.

Pero, lamentó, en la ciudad no existen reglas para el uso de la bicicleta. "Ante una administración que no reconoce las necesidades de los usuarios, existe una violación directa a los derechos de esas personas", expuso.

Planificación urbana necesaria

López recordó que desde agosto de 2020 hasta el pasado jueves, "han sido asesinados ocho ciclistas por hurto (resistencia al robo) o arrollamiento".

Opinó que esta situación "se podría prevenir" con la aplicación de políticas públicas adecuadas para esta comunidad que ha crecido exponencialmente durante los últimos meses, empezando por la creación de ciclovías.

La planificación urbana en la ciudad no existe. No hay un plan ni una continuidad de planificación, que sería lo ideal para lograr un desarrollo en el área", refirió, reiterando el llamado a las autoridades a tomar en cuenta las peticiones de la organización que dirige.

"Esa nueva realidad no va a llegar de la noche a la mañana. Se debe aprovechar la situación de la pandemia y la crisis del combustible, que está generando que la ciudad sea un papel en blanco, para crear una nueva cultura de respeto a los ciclistas y construir un nuevo mañana", añadió el activista.

La bicicleta como promotora de la igualdad

Por su parte, María Luisa Campos, miembro de la organización Resonalia, rememoró los resultados del informe "Derecho Humano a la Movilidad 2020: La bicicleta como respuesta ante la emergencia humanitaria", que mostró el potencial del uso de este tipo de vehículo para la movilidad, facilitando no solo la forma de desplazarse sino también el dinamismo de las comunidades.

Se busca no ver la bicicleta solamente como una respuesta a la emergencia humanitaria sino como la están viendo otro países, como un vehículo que promueve la igualdad social y que facilita las labores", comentó durante su participación en el foro de Codhez.

La defensora de DD. HH. resaltó que es necesario ahondar en el derecho humano a la movilidad en el contexto actual de Venezuela.

Vemos que el Estado dice que todo el mundo tiene derecho a moverse pero ¿qué garantiza que ese derecho se cumpla? ¿Hay ciclovías? Eso queda desentendido en las leyes", afirmó, al tiempo que hizo un llamado a luchar por el acceso a una movilidad digna.

Los activistas concordaron en que la realización de esta feria de DD. HH. iniciativa de Codhez "es un elemento clave" para el uso de la bicicleta en el país.

Es un activo para los medios de vida. (...) Es una forma de acceder a sitios donde no se está pudiendo llegar", enfatizó Campos.

Para Juan Andrés Caldera, también de Resonalia, es momento de una reflexión teórica en cuanto al derecho a la movilidad.

Los DDHH no son una tarea completada, hay que luchar para que sean ampliados. No es solo la capacidad de moverse, sino las condiciones para que se realice", dijo en su intervención.

Campaña de respeto no cumplida

El coordinador de Ciclovías Maracaibo lamentó que las autoridades gubernamentales de la región "no están dispuestas a hacer nada con el argumento de que que no hay presupuesto o no hay suficientes funcionarios públicos".

López recalcó que la organización ha "intentado mediar" para llegar a un acuerdo de acción y no solo de palabra. Hasta el momento, no han obtenido respuesta. A su juicio, la municipalidad "sólo actúa cuando pasan las desgracias con ciclistas, pero no ha hecho nada concreto para prevenirlas".

Recordó que el pasado jueves "se suponía que iban a hacer vallas con una campaña de respeto a ciclistas, etiquetas en las cisternas y buses con un número de teléfono para los ciudadanos, la campaña 1.5 metros", sin embargo, no se ejecutó.

"Seguimos esperando que algo suceda", indicó.