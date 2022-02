Activan suministro de gas en Ciudad Lossada tras 20 años sin el servicio

El alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez Colina, en compañía de Marco Rivero, director del Servicio Autónomo para el Suministro de Gas e Infraestructura de Maracaibo (Sagas), supervisaron los trabajos de mantenimiento correctivo y empalme a la red principal en la Urbanización Ciudad Lossada en la primera etapa, donde tenían más de 20 años sin recibir el servicio de manera directa en sus hogares.

“Cuando se tiene voluntad se pueden hacer las cosas y atender a nuestras comunidades es un trabajo que hacemos con mucho gusto todos los días. Estamos convencidos que hay muchas formas de dar respuestas, aún en medio de las dificultades”, refirió.

De igual manera, el jefe del municipio puso a disposición a los diferentes directores del ayuntamiento para que solventen los problemas que aquejan a Ciudad Lossada.

Durante la supervisión, el alcalde Ramírez realizó el recorrido por la comunidad para conocer de cerca y dar soluciones a las peticiones que les hicieron los habitantes, entre ellas se encuentran el mejoramiento de la infraestructura del preescolar María Ávila Girón, el desmalezamiento de una calle que es afectada por un colector dañado de aguas residuales y la rehabilitación de la cancha de la urbanización para que los jóvenes puedan practicar deportes.

Ramírez exhortó a la comunidad a no dejarse engañar por personas que quieran cobrar algún servicio que venga de parte de la alcaldía de Maracaibo. “Atención con personas inescrupulosas que quieran cobrar 20 o 30 dólares por nomenclatura de parte de la alcaldía. Eso es falso, la alcaldía no ha pasado por aquí a cobrar nomenclatura porque esa es una responsabilidad del municipio que la estamos haciendo y atendiendo, pero que no tiene por ningún motivo, un cobro”, denunció el alcalde.