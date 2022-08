Aclama celebra sus 18 años de fundación

La Asociación Civil para la Conservación de la Cuenca del Lago de Maracaibo (Aclama), celebró la mañana de este jueves 26 de agosto su decimoctavo aniversario conmemorando el trabajo de sus miembros para el cuidado y conservación del Lago de Maracaibo.

El evento tuvo lugar en el Centro de Ingenieros y Arquitectos del Estado Zulia (Cidez), quienes acompañaron a Pablo Emilio Colmenares, Presidente de Aclama, Boris Castellano, Vicepresidente de Aclama, y a otros integrantes de la asociación en este acto.

La celebración se llevó a cabo para brindar por el aniversario de la fundación de Aclama e imponer la Orden al Mérito Ambiental Prof. Róger Nava, a Gonzalo Godoy y a Esperanza Bravo.

Los conmemorados a este reconocimiento gremial fueron entrevistados por el equipo reporteril de Versión Final, quienes expresaron sus agradecimientos con la asociación por tan emotiva mención.

Igualmente fue entrevistada Esperanza Bravo de Nava, miembro de Aclama y viuda del Prof. Róger Nava, fundador de Aclama.

“Me siento muy contenta al recibir el premio, de hecho todo el mundo sabe que yo he trabajado mucho en esto desde que conocí a Róger, porque yo era profesora de botánica de plantas no vasculares, como algas y hongo, entonces cuando lo conocí me fui enamorando del ambiente y ese amor me enamoró de él”, reseñó Bravo.