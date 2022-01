Academia Nacional de Medicina insiste en ampliar esquema de vacunación anticovid

“Lo único importante es que la gente está consciente de que lo que está ocurriendo no es una gripe es una infección con ómicron y deben tomarse precauciones sobre todo quienes no están vacunados porque no se ha cubierto 96 % de la población”, señaló el médico patólogo Enrique López Loyo, presidente de la Academia Nacional de Medicina