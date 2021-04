Academia Nacional de Medicina: Carvativir puede recomendarse como enjuague bucal, pero no previene el Covid-19

Enrique López Loyo, presidente de la Academia Nacional de Medicina, dijo que el Carvativir, que promueve Nicolás Maduro como unas supuestas gotas milagrosas contra el covid-19, puede recomendarse como un enjuague bucal, pero no previene la infección por el virus.

“Estamos claros en eso. Es un compuesto vegetal a base de isotimol que fue hace 30 o 40 años usados como enjuague bucal, como antiséptico local, en algunos casos tuvo un uso dermatológico, bactericida, pero no se le conoce un uso antiviral real en un trabajo serio de investigación. Simplemente hay algunos antecedentes de utilizarlo en animales de experimentación”, señaló.

López Loyo, durante una entrevista concedida a Onda La Superestación, llamó, por lo tanto a la reflexión.

¿Tú le vas a ofrecer esto a una persona porque no tienes vacunas? Aquí el problema es la vacuna, necesitamos vacunación. Y el fundamento de que la Academia esté pendiente de estas cosas es que nos corresponde; acumulamos 117 años en Venezuela con el objetivo de rigor en la salud pública nacional y de darle una orientación clara al Estado y a las comunidades, igualmente perfeccionar los mecanismos de educación médica”, dijo.

Subrayó que la Organización Mundial de la Salud establece que no existen medicamentos preventivos contra el covid-19, que es una patología multifactorial que puede generar una falla multiorgánica. Y que, además, la recuperación depende de la respuesta de los pacientes a los tratamientos establecidos según su grado de gravedad: leve, moderado o severo, reseña El Nacional.

“Ellos (gobierno de Maduro) establecen que las formulaciones vegetales pueden tener un efecto coadyuvante como infusiones que acompañan la terapia, pero no tienen ninguna convicción científica para decretarse como protectoras o que curan estas patologías”, expresó.

“Dígame una cosa, si usted está produciendo eso (el Carvativir), ¿por qué no utiliza ese dinero para cosas más importantes como la provisión de algunas áreas de terapia intensiva en Venezuela? Lo que hablamos es sobre la base de la evidencia científica, no estamos aquí para generar una oposición a una estructura del gobierno”, agregó

A su juicio: “Queremos trabajar conscientemente con ellos y así se lo hemos hecho llegar como información; y simplemente aportar para que la gente tenga una orientación clara y no se generen falsas expectativas de que tomándose esas gotas no se contagiarán. Hay que seguirse protegiendo y mientras no tengamos vacunas, aún más, es lo más importante en estos momentos”.