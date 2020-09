Hace 31 años se realizó el primer trasplante de hígado en Maracaibo

Un día como hoy, hace 31 años, se llevó a cabo el primer trasplante de Hígado en el Hospital Universitario de Maracaibo, siendo ésta, una de las intervenciones quirúrgicas, practicada al ingeniero agrónomo, Manuel Hernández, quien recibió un hígado de un joven de 21 años con muerte cerebral, marcando así un antes y un después en la historia científica venezolana; y muy especialmente, en la del Estado Zulia.

De acuerdo con los antecedentes del acontecimiento científico, el 28 de septiembre de 1989 se realizó el primer trasplante de hígado cadavérico, en el Hospital Universitario de Maracaibo; y fue esa, la razón por la cual se fundó la Unidad Hepato-Bilio-Pancreática y de Trasplante de Hígado encargada de las cirugías hepáticas, biliares, pancreáticas y trasplantes.

Dicha intervención fue reseñada durante meses, en los diferentes medios de comunicación nacionales e internacionales.

Creación de la Unidad Hepato-Bilio-Pancreática

La Unidad Hepato-Bilio-Pancreática y de Trasplante de Hígado “esta es la única Unidad en el país, que engloba todas las patologías correspondientes a estos órganos”, así lo narra el doctor Dilmo Hinestroza, quien conformó, junto a otros profesionales de la salud, los pilares fundacionales, y actual jefe de este importante servicio.

“Todo comenzó en el año 1989, cuando me fui a la Universidad de Pittsburg, en los Estados Unidos, a estudiar y especializarme más en cirugía y trasplantes. Pasado un tiempo regresé, sin existir aún en el mundo un tratamiento eficaz para las enfermedades hepáticas. Para esa época trabajaba en el Hospital General del Sur, y como allá no había las condiciones para hacer trasplantes me trasladaron al Hospital Universitario; allí al lado del doctor Bernardo Rodríguez y un grupo de médicos y anestesiólogos,empezamos a desarrollar una Unidad de Trasplante de Hígado y Cirugía Hepática. Nos llevó un tiempo de investigación y entrenamiento del personal necesario, y fue en ese 28 de septiembre, cuando realizamos el primer trasplante de hígado”, recordó.

Según Hinestroza, para el momento eso fue un “boom” y desde el punto de vista humano, se consideró la solución para aquellos que padecían de enfermedades hepáticas. “El transplante lo vimos como un procedimiento quirúrgico que queríamos plantar en el país, que es avanzado y exitoso”, señaló.

Entre el período de 1989 hasta 2011 se realizaron otros 10 trasplantes de hígado en el Hospital Universitario de Maracaibo. En opinión de Hinestroza, un trasplante de hígado es muy costoso y es una necesidad palpable para los pacientes que padecen patologías hepáticas”.