Activistas exigen protección para la comunidad LGBTI tras tres asesinatos

Un grupo de activistas protestó este lunes en la Plaza Alfredo Sadel, municipio Baruta, para exigir que cese la violencia contra la comunidad LGBTI en Venezuela, tras el asesinato de una mujer trans y dos homosexuales en Caracas.

Los manifestantes se reunieron en el lugar con cruces en las que se leían los nombres de las víctimas. “Estamos en esta acción de calle exigiendo acciones urgentes para prevenir la violencia y crímenes de odio hacia personas LGTBI”, dijeron los manifestantes.

También se presentaron ante el Concejo Municipal de Baruta para exigir justicia, donde entregaron un documento con sus exigencias.

El pasado domingo 13 de junio, Ronnie Rafael Ramírez Tinedo, de 32 años, y Carlos Eduardo LaPlace, de 45 años, quienes eran pareja, fueron apuñalados adentro de su vivienda en Caurimare.

También, el cuerpo descuartizado de una mujer trans fue hallado el lunes 14 de junio en el barrio Santa Cruz del Este, municipio Baruta, estado Miranda.

Hasta el momento, las autoridades no han declarado acerca de los crímenes.

El fundador de la ONG Venezuela Diversa, Yonatan Matheus, informó a EFE que recientemente la Defensoría del Pueblo creó una oficina especial para los derechos de las personas LGBTI y que, a su juicio, debería trabajar con el Ministerio Público para investigar, sancionar a los responsables y acompañar a las familias en la reparación física y moral.

Matheus explicó que en el Código Penal venezolano no se reconoce el atenuante de crimen de odio, por lo que, los organismos de seguridad desestiman que las víctimas pertenecen a la comunidad LGBTI, así como su condición de vulnerabilidad por no tener protección legal.

En el caso de las personas trans no hay una ley de identidad, en el caso de las parejas LGBTI no hay una ley que proteja el matrimonio o los círculos familiares, en el caso de violencia en los centros de salud, en los puestos de trabajo, espacios públicos, no hay una ley marco que prohíba la discriminación por orientación sexual o identidad de género”, agregó.